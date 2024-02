Caco Barcellos tem parentesco com Carol Barcellos? Entenda a relação entre os jornalistas

O relacionamento entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos deu o que falar neste carnaval devido a suposta traição dos jornalistas a Renata Heilborn, ex-esposa de Correuge e ex-amiga de Carol.

Os dois assumiram o relacionamento publicamente através de uma publicação no Instagram na madrugada da última segunda (12). Entre várias curiosidades sobre a polêmica, os internautas se questionam sobre o grau de parentesco entre Carol Barcellos e o jornalista Caco Barcellos.

O sobrenome comum e, ainda, a mesma profissão, leva parte do público a imaginar que os dois são próximos ou até mesmo pai e filha. Os profissionais, no entanto, não possuem nenhum grau de parentesco.

Caco Barcellos comentou em 2015, durante o ‘Encontro com Fátima Bernardes’, sobre a troca de sobrenome. “Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos”, disse brincando. "Tenho uma filha que se chama Alice Barcellos e outros dois filhos, o Ian que é repórter cinematográfico e fotógrafo e um que é, sim, repórter, o Iuri. Mas ela não é minha filha”, finalizou.

No X, antigo Twitter, a revelação chocou alguns internautas. “O que mais me surpreendeu foi descobrir que Caco Barcellos não é pai de Carol Barcellos”, disse uma internauta. “Fui enganado a vida toda”, completou outro perfil.

A apresentadora do ‘Globo Esporte’ também já viveu relacionamento com outros colegas da profissão, como Bruno Cortês, com quem foi casada e teve sua filha Júlia, de 11 anos. Em 2022, se casou com André Vianna e, neste ano, assumiu o relacionamento com Marcelo Courrege.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)