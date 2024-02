Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas da Globo, assumem namoro

Os jornalistas da TV Globo, Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram um relacionamento na madrugada desta segunda (12). O repórter compartilhou uma foto curtindo o desfile do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro ao lado da namorada, o suficiente para acabar com os rumores sobre o relacionamento deles.

Os dois estavam em um camarote da Marquês de Sapucaí e posaram sorridentes para o registro. Os amigos e colegas de profissão celebraram a novidade nas redes sociais.

Gustavo Villani, narrador da Globo, elogiou: "Lindos". Ana Clara Marinho, gestora de comunicação da Globo em Fernando de Noronha, disse esperar que o casal vá visitá-la ilha. "Preciso [ir]", concordou Carol.

VEJA MAIS

Para quem não lembra, Courrege era casado com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023. Os dois trabalhavam na área de Esportes, da qual Renata saiu em julho do ano passado, na ocasião eles ainda estavam casados. Inclusive, Carol foi madrinha do casamento deles.

Após dois meses da saída de Renata da emissora, circularam boatos de que Courrege havia tido um affair com Carol nos bastidores. A colunista Fábia Oliveira informou que ele e a mulher tinham aberto a relação.

Porém, o término do casamento entre Courrege e Renata aconteceu pouco tempo depois, mas não teve um anúncio formal. Uma internauta identificada como Juliane Martins chegou a comentar na nova publicação que eles "confirmaram a fofoca que saiu meses atrás". "Amor. E não fofoca...", respondeu Carol, firme.