Amaury Lorenzo, o Ramiro de 'Terra e Paixão', termina namoro com diretor, afirma colunista

Na reta final de "Terra e Paixão" o ator Amaury Lorenzo, intérprete do peão Ramiro, está solteiro. Segundo o colunista Valmir Moratelli, o artista namorava há dez anos o diretor Sérgio Lobato e decidiu colocar um ponto final na relação de longa data. O ex-namorado do galã da novela das nove também atua como jurado das escolas de samba, no carnaval de Vitória (ES).

VEJA MAIS

Nas redes sociais, os dois não costumavam publicar registros juntos com frequência. Após o fim da relação, Sérgio apagou as raras fotos com o ex do Instagram e deixou apenas os registros que aparecem nos créditos o nome de Amaury. A assessoria do ator e do diretor foram procuradas, mas ambos não se pronunciaram.

Recentemente, Amaury deu uma entrevista e se declarou um homem LGBTQIA+ e disse que falar sobre o assunto não é um tabu para ele. "Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso", falou.

Quem é Sérgio Lobato?

Sérgio lobato é diretor de cinema e tem produções disponíveis no Futura Play, streaming do canal Futura. Entre outros trabalhos realizados no audiovisual, o documentarista já chegou a a ministrar oficinas de operação de câmera entre 2009 e 2011 para indígenas do Amazonas, os Katukina do Rio Biá e os Tükuna.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)