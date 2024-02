Repórter da Globo anuncia que está solteira e disponível para um namoro

Uma repórter da Globo roubou a cena e quebrou o protocolo da emissora após anunciar que está solteira e à procura de um namorado.

Luiza Góes fez a declaração durante sua participação no programa 'Encontro' com Patrícia Poeta. A jornalista faz parte da equipe que cobre os eventos do carnaval para a emissora.

"Tô solteira! Quem quiser, estamos aí. Solteira há um ano!", brincou.

Natural de Santa Catarina, a repórter também é comediante é fã de carnaval. Ela será responsável por cobrir a folia em Florianópolis para a Globo.

Durante sua participação no 'Encontro', a jornalista fez uma reportagem sobre o “Berbigão do Boca”, o primeiro evento de carnaval no município.

"Tá sentindo esse calor com um toque de frescor? Eu tô falando do Carnaval de Florianópolis. E o clima? É afrodisíaco, meu amor. E é sobre as bênçãos de Afrodite, a deusa grega do amor, que eu te falo: no bloquinho, você me conquista pelo gosto que deixou na minha boca", declarou a repórter.