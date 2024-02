Renata Heiborn, ex-esposa de Marcelo Courrege, diz que foi traída com Carol Barcellos

Renata Heilborn deu seu lado da história após o ex, Marcelo Courrege, assumir o namoro com Carol Barcellos, madrinha de casamento dos dois. Ele e Carol Barcellos assumiram o romance na noite do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, e a revelação causou polêmica, já que Carol foi madrinha de casamento do atual namorado com Renata e era uma amiga muito próxima dos dois.

Nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (13), Renata afirmou ter sido traída por Marcelo com Carol e que o agora ex-marido teria ido morar com a jornalista logo após ela ter descoberto o affair.

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, iniciou Renata.

Renata disse que vivia uma crise na relação com Marcelo e completou: “Depois que eu descobri [a traição], numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão'”.

“Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, desabafou.

A também jornalista considera a separação “um livramento” e revela 'estar bem': “Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço.”

Nas redes sociais, internautas comentaram o caso e compartilharam comentários de Carol nas publicações do casal, além de fotos do trio de amigos juntos na web.