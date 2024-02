Marcelo Adnet é flagrado traindo a esposa após primeiro dia de desfiles na Sapucaí; veja

Começou o carnaval... O humorista Marcelo Adnet foi flagrado traindo sua esposa, Patrícia Cardoso, na manhã deste sábado (10), após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro na Sapucaí. As imagens do momento foram divulgadas pela coluna do jornalista Léo Dias.

Em um vídeo que circula na web o comediante foi flagrado aos beijos com uma mulher na saída do camarote Mar, onde estava com amigos. Nas imagens, também foi possível ver o humorista pedindo um táxi para deixar o evento com a mulher e uma amiga.

Casados desde 2017, esta não é a primeira traição do humorista com a Patrícia. Em 2020, em uma entrevista, Marcelo Adnet admitiu ter tido um relacionamento extraconjugal com uma atriz durante uma crise do relacionamento. Os dois são pais de Alice, de 3 anos de idade.