Após polêmica de suposta traição, Carol Barcellos se pronuncia: 'muita mentira'

Carol Barcellos foi alvo de críticas na web após a ex-esposa do atual namorado, Marcelo Courrege, Renata Heilborn, publicar 'sua versão' sobre a história de amor do novo casal.

VEJA MAIS:

Renata afirma ter sido traída pelo ex-marido com Carol, que segundo ela, além de madrinha de seu casamento, era uma amiga muito próxima. Barcellos rebateu e disse que a história está cheia de “mentiras”.

“A história não é essa […] Muitas mentiras, triste”, disse Carol em entrevista ao colunista Leo Dias.

O casal se assumiu nas redes sociais no último sábado (11), com fotos apaixonadas diretamente da Sapucaí. Com a repercussão, Renata postou uma carta aberta em seu Instagram, onde diz ter descoberto a traição de Marcelo e Barcellos enquanto ainda era casada com o jornalista da Globo.