Deborah Secco usa fantasia ousada de Tiazinha para o Carnaval

Deborah Secco foi um dos destaques do Camarote Quem O Globo 2024 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (11). Para a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, a atriz escolheu uma fantasia em homenagem a personagem Tiazinha, interpretada por Suzana Alves, que fez um enorme sucesso no fim dos anos 1990 no programa que era apresentado por Luciano Huck na Band.

VEJA MAIS

"Ela é referência de sensualidade", explicou a atriz em suas redes sociais. Além de ter recriado o look da personagem, Deborah regravou com o cantor Vinny a música "Uh! Tiazinha", que ganhou um novo clipe estrelado pela atriz.

"Quando me descobri uma mulher sexy, quem estava ocupando o posto máximo desse lugar na época era a Tiazinha, ela me inspirou muito, me fez enxergar a mulher sexy como algo legal, leve e divertido. Muito da mulher sexy que eu sou, devo a ela", disse a atriz em entrevista a revista Quem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)