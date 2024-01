Deborah Secco curte praia só de biquíni e exibe boa forma

Deborah Secco, no ar atualmente na novela Elas Por Elas, de Cassiano Gabus Mendes, aproveitou o final de semana para renovar o bronze e esbanjar o corpo sarado ao lado da filha, Maria Flor. A atriz foi flagrada curtindo a praia da Barra da Tijuca com um biquíni de cor laranja neon e de um modelo jovial, finíssimo e fio-dental.

Com a peça ousada e super fina, parte da virilha da artista "ficou de fora", além do bumbum ter ficado em evidência.

Na praia, a artista brincou com a filha e pôde se refrescar do calor que afetou a cidade do Rio de Janeiro.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com