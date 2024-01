Larissa Manoela exibe boa forma de biquíni em praia de Miami

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, está curtindo férias em Miami, nos Estados Unidos, com o marido, André Luiz Frambach. A recém-casada não perdeu tempo e foi logo à praia aproveitar o sol e o mar da cidade americana.

Em um vídeo publicado no Stories do Instagram, Larissa Manoela aparece usando um biquíni azul sem alças com detalhes em vermelho. "Sair da minha praia para vir para outra praia", disse ela. "Assim que é bom", garantiu.

A atriz também compartilhou novas fotos nas redes sociais, mostrando sua boa forma. "Férias dos sonhos", escreveu na legenda.

Larissa já tinha registrado no Instagram a chegada à Flórida, seu destino de viagem favorito. Ela e André pegaram os fãs de surpresa, mês passado, ao anunciar o casamento.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios de fãs e amigos. "Linda", escreveu Maisa. "Coisa linda!", disse a campeã olímpica Rebeca Andrade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)