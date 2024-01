Larissa Manoela desmente boatos de gravidez: 'Vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos!'

Larissa Manoela desmentiu os boatos de que estaria grávida. A atriz aproveitou o momento para dizer que quando estiver esperando o primeiro filho com André Luiz Frambach, será a primeira a contar. Lari enfatizou que só será mãe quando ela e o marido quiserem.

Vale destacar que os dois se casaram no dia 17 de dezembro. Na última terça-feira (2), internautas começaram a especular nas redes sociais qual seria o nome de casada da atriz. "Sinto informar que vocês ainda não acertaram como ficou meu nome de casada. E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida, imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar e vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias!", escreveu a atriz no X (antigo twitter).