Larissa Manoela assume novo relacionamento; saiba com quem

A atriz Larissa Manoela confirmou boatos e assumiu o namoro com o também ator André Luiz Frambach.

Em uma publicação no Instagram, no último domingo (17), a atriz aparece beijando o rapaz em frente a uma cachoeira. “Modo nós”, escreveu ela.

Nos comentários, André se declarou para a ex-atriz mirim de 21 anos. "Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha e para sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos", comentou.

Em setembro do ano passado, os dois colegas de elenco do filme “Modo Avião” foram fotografados na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, eles disseram que ainda estavam "se conhecendo melhor". Depois disso, em fevereiro deste ano, o ator apareceu namorando a influencer Duda Reis, ex de Nego do Borel. O relacionamento acabou um mês depois. Já Larissa Manoela está solteira desde o fim do relacionamento de três anos com Leo Cidade, em fevereiro de 2021.

Os dois atores estão no ar em novelas da Globo: Larissa Manoela na novela das seis, “Além da Ilusão”, e André em “Cara e Coragem”, na faixa das 19h.