Larissa Manoela mostra emoção nos bastidores de novela: 'carga emocional'

Larissa Manoela compartilhou com os seguidores a emoção dos bastidores da novela "Além da Ilusão". Emocionada e ainda com "cara de choro", a atriz compartilhou um vídeo no Twitter após gravar o capítulo em que a personagem que ela interpreta, Isadora, fica mexida com a história de Davi (Rafael Vitti) sobre a morte de Elisa (Larissa Manoela).

Finalmente, a personagem entendeu que o mágico e o contador são a mesma pessoa. Primeiro, ela ameaçou entregar Davi à polícia. Depois, ele contou toda a história para a modista. O capítulo foi ao ar neste sábado (16).

Larissa Manoela mostrou a emoção que a sequência despertou nos bastidores. "A carga emocional que é fazer esse tipo de cena vcs não tão ligados. A melhor parte é ver que todo o esforço e entrega vale a pena. Obrigada pelo carinho! As mensagens estão aquecendo meu coração", escreveu a atriz.