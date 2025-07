Conheça quatro doramas com Lee Sung-Kyung, atriz do K-drama 'Questão de Tempo'

A artista Lee Sung-Kyung é conhecida do público por conta da sua atuação em alguns doramas de sucesso. Uma dessas produções é o K-drama "Questão de Tempo". Nesta história de amor, ela vive uma atriz que tem a habilidade de ver quanto tempo de vida as pessoas têm, inclusive dela mesmo. Quando encontra o amor, a sua contagem regressiva começa a diminuir de ritmo.

Dentre as indicações está o primeiro K-drama protagonizado por Sung-Kyung, "A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo". O enredo da história é sobre o primeiro amor de uma jovem universitária que está bem busca da medalha de ouro na sua modalidade. Acontece que um mal-entendido pode atrapalhar os seus planos.

O elenco é formado por Nam Joo-hyuk, Lee Sung-kyung, Lee Jae-yoon, Kyung Soo-jin. A direção é por conta de Oh Hyun Jong ("Médicos em Colapso") e Nam Sung Woo ("Porque Esta É A Minha Primeira Vida"). O roteiro é assinado por Yang Hee Seung ("Intensivão de Amor") e Kim Soo Jin ("Um Amor no Paraíso").

Confira quatro doramas com Lee Sung-Kyung:

1. Dorama "Isso Se Chama Amor"

Sinopse: Uma jovem já passou por muitas dificuldades na vida e agora está determinada a acabar com as injustiça e se vingar de todos que a fizeram mal. Ela precisa se mudar depois que o pai morre, mesmo ele não sendo presente na sua vida. Por conta disso, acaba ficando sem onde morar. Ela conhece um jovem que pode até ser um inimigo à primeira vista, mas logo a situação muda.

Elenco: Kim Young-kwang, Lee Sung-kyung, Sung Joon e Hani

Número de episódios: 16

Onde assistir: Disney+

2. Dorama "Estrela Cadente"

Sinopse: Um astro sul-coreano possui duas personalidades. Uma doce e inocente que é mostrada para o público, enquanto a explosiva e temperamental só é vista nos bastidores e por quem convive com ele fora dos holofotes. Uma jovem é responsável por fazer com que ele sempre pareça amável, mas ela sabe de toda a verdade. Com o tempo, eles acabam aprendendo a lidar com os seus jeitos tão diferentes e essa é a oportunidade para surgir o amor.

Elenco: Lee Sung-kyung, Kim Young-dae, Yoon Jong-hoon e Kim Yoon-hye

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Doutor Romântico 2"

Sinopse: Depois de alguns acontecimentos marcantes no hospital Doldam, está na hora de renovar os integrantes. Além disso, o Dr. Kim está com problemas no pulso depois de um acidente que aconteceu há três anos e já não consegue trabalhar da mesma forma. Agora, ele está em busca de duas pessoas para ajudá-lo.

Elenco: Han Suk-kyu, Ahn Hyo-seop, Lee Sung-kyung

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

4. Dorama "A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo"

Sinopse: Uma jovem estudante universitária e atleta de levantamento de peso viverá algumas aventuras quando o assunto é amor. Na faculdade, ela conhece o primo de um ex-colega de escola. Ele é conhecido por ser gentil e tratar todos bem. Mesmo assim, as mulheres acabam confundindo as coisas. A jovem se inscreverá numa clínica de perda de peso, lugar em que ele trabalha, por causa desse mal-entendido.

Elenco: Nam Joo-hyuk, Lee Sung-kyung, Lee Jae-yoon, Kyung Soo-jin

Número de episódios: 16

Onde assistir: HBO Max e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)