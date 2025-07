Conheça cinco doramas com Chae Jong-hyeop, ator de 'Diva à Deriva'

O ator sul-coreano Chae Jong-hyeop, de 32 anos, nasceu na capital da Coreia do Sul. Ao longo da sua carreira, ele já protagonizou alguns personagens que ficaram marcados na memória dos fãs de dorama. Ele está escalado para um novo K-drama que deve estrear no ano que vem.

Jong-hyeop poderá estrelar a série sul-coreana "In Your Brilliant Season" ao lado da atriz Lee Sung-kyung ("Dr. Romântico 3") em 2026. A produção ainda não tem data de estreia.

Dentre as indicações está o dorama japonês "Um Olhar para se Apaixonar" ("Eye Love You"), em que o ator Chae Jong-hyeop viveu um estudante estrangeiro. Além do ator sul-coreano, o elenco principal é formado por Fumi Nikaido e Taishi Nakagawa. O enrendo da história é sobre uma jovem que tem a habilidade de ler pensamentos. Acontece que ela não entende outra língua sem ser o japonês. Por conta disso, ela não consegue entender o que se passa na cabeça do aluno que veio de fora.

A direção é por conta de Fukuda Ryosuke, Okamoto Shingo e Kato Akiko. O roteiro é assinado por Miura Kisa, Yamashita Subaru e Miura Saki.

Confira cinco doramas com Chae Jong-hyeop:

1. Dorama "Outra Chance para Amar" ("Serendipity's Embrace")

Sinopse: Uma jovem que está terminando o ensino médio se apaixona perdidamente. Acontece que esse amor não é correspondido e isso a marca para o resto da vida. Com o coração partido, ela se torna insegura. Depois de 10 anos, ela reencontra o garoto por quem era apaixonada.

Elenco: Kim So-hyun, Chae Jong-hyeop, Yun Ji-on e Kim Da-som

Número de episódios: 8

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Um Olhar para se Apaixonar" ("Eye Love You")

Sinopse: Depois que se envolveu num acidente, uma jovem passa a ter a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas toda vez que faz contato visual com elas. Com dificuldades em lidar com as consequências, ela se isola para não mais saber o que se passa na cabeça dos outros. Até que encontra um estudante estrangeiro e ela não consegue entender os pensamentos deles, porque não fala coreano. Essa pode ser a chance perfeita para ela se entregar ao amor.

Elenco: Fumi Nikaido, Chae Jong-hyeop, Taishi Nakagawa

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki e Netflix

3. Dorama "Diva à Deriva"

Sinopse: Uma cantora fica presa numa ilha deserta por 15 anos. Depois que é resgatada, ela fica decidida a se tornar uma estrela da música. Acontece que ela terá que se readaptar à sociedade, já que faz muito tempo que ficou isolada. Mesmo assim, está determinada a ser uma diva do K-pop.

Elenco: Park Eun-bin, Kim Hyo-jin e Chae Jong-hyeop

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Desbloqueando o Chefe"

Sinopse: Um CEO de uma empresa de tecnologia famosa é assassinado de forma brutal. Só que o seu espírito vai parar no próprio celular. Um jovem acaba encontrando o aparelho e agora tem a missão de desvendar o assassinato. A recompensa por isso é uma generosa quantia em dinheiro. Enquanto isso, ele se torna o novo administrador da empresa e recebe a ajuda da secretária do CEO.

Elenco: Chae Jong-hyeop, Seo Eun-su e Park Sung-woong

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Apesar de Tudo, Amor" ("Nevertheless")

Sinopse: Um estudante universitário é bem-visto por todos. Com uma personalidade alegre, ele gosta de flertar e acredita que se apaixonar e estar num relacionamento sério é perda de tempo. Mas suas convicções começam a mudar quando ele conhece uma jovem, que já passou por algumas situações difíceis quando o assunto é amor.

Elenco: Song Kang, Han So-hee e Chae Jong-hyeop

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)