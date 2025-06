Valesca Popozuda é anunciada em line-up do festival Se Rasgum; veja mais atrações

De 3 a 6 de setembro, em Belém, será realizado o festival Se Rasgum, comemorativo de 20 anos. A festa será no estacionamento Belém Porto Futuro. Para que o público possa se programar, o festival anunciou as cinco primeiras atrações da sua última noite de evento.

“Chegar aos 20 anos ininterruptos de um festival que tem em seu DNA a fomentação de novos públicos e novos artistas é sempre muito desafiador. Nossa busca pela renovação do novo não passa por algoritmos, mas pelo que entendemos como a nova música brasileira e amazônica”, pontua Marcelo Damaso, diretor executivo e curador do festival.

VEJA MAIS

Sendo reflexo de resistência na região Norte do país, o Se Rasgum completa duas décadas de atuação, tornando-se o festival mais longevo da região amazônica, com uma mostra da diversidade musical que sempre deu a tônica da sua programação, apostando tanto em artistas emergentes quanto em nomes consagrados.

Nesta edição, se apresentam os britânicos do Teenage Fanclub, um dos ícones da música indie em atividade há 30 anos, que está de passagem pelo país e se apresentará pela primeira vez na região Norte com sua nova formação: Norman Blake e Raymond McGinley — membros fundadores — ao lado de Francis Macdonald (bateria), Dave McGowan (baixo) e Euros Childs (teclado). A banda traz no repertório músicas que atravessam sua trajetória desde o início, nos anos 1990, até o álbum mais recente, Nothing Lasts Forever (2023).

Eles já se apresentaram em algumas edições memoráveis do festival Se Rasgum, em 2007 e 2015, e voltam uma década depois a Belém para apagar as velinhas do bolo de 20 anos. Os brasilienses do Móveis Coloniais de Acaju levam para o festival toda a sua explosão de pop/rock com pitadas de ska, que fez deles uma das bandas mais incensadas e adoradas nos anos 2000.

Considerada uma das grandes revelações do rock atual, a banda paulistana Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo promete uma das apresentações mais explosivas do festival. Eles levam a Belém seu repertório de indie rock, que os projetou nacionalmente e os levou a se apresentar em grandes festivais, como o Primavera Sound (tanto nas edições de São Paulo quanto em Barcelona) e na edição deste ano do Lollapalooza (apontada pela imprensa musical como uma das melhores apresentações do dia).

Quem também volta a se apresentar no palco do festival é o primeiro grupo feminino amazônico e indígena de carimbó: as Suraras do Tapajós. Elas apresentam, nesta edição, canções autorais e grandes sucessos do Pará, com letras que exaltam a natureza, a força feminina e a ancestralidade do seu povo, e recebem a paraense Lia Sophia como convidada especial.

Valesca Popozuda é um ícone do funk e foi uma das precursoras do gênero no início dos anos 2000. Foi uma das fundadoras do grupo Gaiola das Popozudas, com quem ganhou projeção nacional. Com carreira consolidada, ela promete incendiar Belém com seus hits “Beijinho no Ombro” e “Sou a Diva Que Você Quer Copiar”, entre outros.

Os ingressos para a 20ª edição do Se Rasgum já estão à venda online.