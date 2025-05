Se Rasgum promove show gratuito durante celebrações de 20 anos do festival

O Se Rasgum completa 20 anos em 2025 e, celebrando as duas décadas de história, o festival promove shows em Belém. O primeiro artista convidado é o gaúcho Ian Ramil, ganhador do Grammy Latino de Melhor Disco de Rock em 2016. O cantor se apresenta gratuitamente e pela primeira vez no Norte do Brasil, trazendo ao Pará o álbum “Tetein”, de 2023.

O show, marcado para o dia 23 de maio, ocorre no Teatro Estação Gasômetro. Além de Ian, se apresentam os músicos Bruno Vargas, Rodhen e Loba Rodrigues, com Felipe Cordeiro como convidado especial. O repertório da apresentação é formado, também, por músicas do álbum homônimo de Ian, lançado em 2014, e de “Derivacivilização”, de 2015.

“Tetein” foi criado a partir do nascimento de Nina, a primeira filha do artista. Cheio de tendência vanguardista, o álbum apresenta delicadeza e mergulha no íntimo de Ian. O nome do disco é uma palavra criada pela pequena e significa “pouquinho”. “O show tem grande variação dinâmica e rítmica, não tem guitarra nem bateria, flerta com a MPB e o pop experimental”, explica o cantor.

Marcelo Damaso, idealizador e produtor do Se Rasgum, afirma que há uma relação curiosa entre paraenses e artistas do Sul do país. “É incrível como existe essa conexão. Não é nenhuma conexão com o eixo Rio-São Paulo, é uma conexão direta com o Sul, sabe? O público daqui gosta muito”, diz. Ele fala que se impressionou com a procura pelos ingressos.

O festival planeja levar ao público mais um ou dois shows de esquenta para a celebração oficial dos 20 anos, segundo Marcelo. “Não sei se vão ser gratuitos, mas vão ser com preços mais razoáveis”, garante. O idealizador também destaca que, provavelmente, em alguma apresentação, a programação oficial será revelada.

Como produtora, o Se Rasgum existe há mais tempo do que o festival. Ao longo da trajetória, o principal aprendizado que Marcelo observa é a necessidade de renovação, considerando que os modelos de programações precisam mudar ano após ano. “Nosso papel, nossa missão continua a mesma: a de fomentar, a de incentivar e formar público. Mas, em relação a formatos, isso tudo é muito dinâmico”, observa.

A comemoração oficial do Se Rasgum ocorre nos dias 3 a 5 de setembro de 2025, com a 1ª Conferência Internacional ALMA — Amazônia Legal Música & Arte, e no dia 6 do mesmo mês, com o festival. O evento é baseado em pilares sustentáveis e economia criativa amazônica.

Ian Ramil performa sua música com fomento da Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023 e produção local do Se Rasgum. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis — clique aqui e confira.

1ª Conferência Internacional ALMA

A Conferência Internacional ALMA — Amazônia Legal Música & Arte é idealizada pelo Se Rasgum e está prevista para acontecer dois meses antes da COP 30 (30ª Conferência das Partes), da Organização das Nações Unidas (ONU). A programação reúne música, gastronomia, economia criativa e sustentabilidade em diversas atividades, como showcases, painéis, palestras e formação de novos artistas. De forma totalmente gratuita, o evento também celebra os 20 anos do Se Rasgum.

O projeto ALMA é realizado desde 2007, há 19 anos, com uma semana de formação para o público. Em 2024, com o lançamento da conferência internacional, o evento teve oficinas exclusivas para mulheres, roda de conversa sobre sustentabilidade ambiental e painéis acerca de arte e cultura na luta climática, sustentabilidade financeira e festivais. Além disso, a programação proporcionou troca de contatos e experiências entre os participantes.

“Entendemos que esse é um momento, especialmente num ano em que, numa conferência como a COP, a cidade vai estar mais voltada para isso. A gente entendeu que esse é o ano em que a gente precisava dar um passo à frente com a conferência, com a ALMA”, declara Marcelo Damaso. O idealizador afirma que não gosta de ditar uma dimensão e expectativa, mas, para a conferência, estão programando um forte impacto no Norte do Brasil.

Neste ano, em fevereiro, o Se Rasgum realizou o painel “ALMA — Amazônia Legal Música & Arte: Todos os Caminhos Apontam para o Norte”, em São Paulo. O evento discutiu a respeito do protagonismo nortista e amazônico com Karla Martins, Moara Tupinambá, Renée Chalu, Lilian Fraiji e Adelaide Oliveira. A conversa abordou a relação entre música, mercado criativo e sustentabilidade nas diferentes Amazônias, em especial no contexto da COP 30.

Serviço

Show de Ian Ramil, produzido pelo Se Rasgum em celebração dos 20 anos de festival e com participação de Felipe Cordeiro

Data: 23 de maio, sexta-feira

Horário de abertura das portas: 20h

Horário de início do show: 21h

Local: Teatro Estação Gasômetro (Avenida Governador Magalhães Barata, 830 - São Brás. Belém, Pará)

Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla (clique aqui)

Local com capacidade para 450 pessoas