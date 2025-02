Saiba o tema do documentário que Ed O’Brien, guitarrista do Radiohead, participou em Belém

Um documentário que retrata as diversas formas de resistência artística nas periferias de Belém está em produção. Sob a direção de Vladimir Cunha e a produção organizada pelo Se Rasgum Produções, o longa-metragem contou com a participação especial de Ed O’Brien, guitarrista da banda inglesa “Radiohead". Na última semana, a presença do artista internacional na capital paraense despertou a curiosidade dos fãs que não entenderam o motivo da visita dele a Belém.

VEJA MAIS

Ed O'Brien

A presença de Ed O’Brien em Belém se deu após o convite da diretora da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo), Fabiana Batistela, que elaborou a visita do artista e ativista ambiental na Amazônia. “A vinda dele tava indo por um caminho, mas depois acabou tomando um outro rumo inesperado. O que deixou a gravação incrível. Não ficamos presos a nenhum tipo de entrega, exceto pra SIM São Paulo, que é a patrocinadora e que chamou a Se Rasgum para fazer a produção local do documentário. Então nós chamamos o Vlad com a equipe dele, que pensou em fazer um documentário sobre uma Amazônia que as pessoas não conhecem”, contou Marcelo Damaso, diretor da Se Rasgum Produções.

Com o intuito de aproximar a arte das periferias, o documentário retrata a cultura de resistência urbana dos artistas paraenses, tendo como protagonista o guitarrista da Radiohead e Ruth Daniels, que comanda a ONG inglesa In Place Of War, responsável por levar a arte para lugares destruídos por guerras ou envolvidos em questões ambientais por todo o mundo. “A Ruth Daniels se tornou uma personagem muito grande dentro do documentário. Foi através dela também que o Ed O’Brien veio pra capital paraense. Por isso que agora temos um material maior pra fazer um longa-metragem”, destacou Marcelo.

Responsável pela produção do documentário em Belém, a Se Rasgum indicou a equipe da LabMídia para trabalharem juntos nas filmagens e na roteirização do longa-metragem, durante os dias em que Ed O’Brien esteve em Belém. Por 3 dias, a equipe visitou diversos lugares das periferias de Belém para captar a troca de vivências entre o guitarrista, que é um ativista ambiental, e os símbolos de resistência artística regionais e nacionais como o Gueto Hub, no Jurunas, e o fotógrafo Miguel Chikaoka, que atuou durante a ditadura denunciando os horrores militares na Amazônia. Dessa forma, o documentário retrata como essas pessoas se conectam, mesmo de lugares tão distantes e diferentes, através das suas lutas diárias.

O documentário está previsto para ser lançado durante a realização da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música e Arte), a primeira conferência internacional de música da Amazônia Legal, que irá trazer profissionais mundialmente conhecidos, mas com o enfoque principal nos artistas regionais. Sendo assim, a Conferência ALMA será parte do Festival Se Rasgum, que em 2025 está completando 20 anos de existência. “A gente decidiu que no ano de COP 30, a nossa Conferência será maior que o Festival. O Festival está completando 20 anos, então ele vai estar espalhado dentro da Conferência ALMA. A Conferência vai abranger tudo, inclusive o Festival”, explicou o diretor da Se Rasgum Produções, Marcelo Damaso. A Conferência Alma acontece no mês de setembro, pouco antes da COP 30.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)