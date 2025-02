Homenageada no Carnaval de Recife, Elba Ramalho destaca Belém e anuncia novos projetos

O Carnaval de Recife deste ano presta uma grande homenagem à cantora Elba Ramalho, ao lado de Marron Brasileiro e da Troça Abanadores do Arruda. Na noite desta quinta-feira (27), a artista fez uma apresentação especial na abertura oficial da festa, realizada no Marco Zero, coração da folia pernambucana. Já nesta sexta-feira (28), Elba retorna ao palco com o show O Grande Encontro, ao lado de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, celebrando a força da música nordestina.

Com uma carreira marcada pela valorização das raízes nordestinas, Elba revelou que seus projetos para este ano incluem uma turnê na Europa com Geraldo Azevedo. “Olha, por enquanto o Carnaval é longo, depois eu vou para a Europa com Geraldo Zévedo. Ainda temos muita coisa do Grande Encontro na estrada”, contou.

A cantora também confirmou que um novo disco de forró está a caminho. “Com certeza vai sair”, garantiu. Além disso, revelou que está registrando toda a sua experiência carnavalesca e que o material pode resultar em um DVD especial. “Eu estou documentando o Carnaval. Eu vou gravar tudo, de repente sai um DVD que eu vou levar para o palco. Um monte de gente bacana, eu acho que vai ficar bonito.”

Durante a entrevista, Elba demonstrou carinho por Belém, cidade natal de sua mãe, e lembrou sua recente passagem pela capital paraense. “A minha mamãe é daí, eu acabei de vir de Belém, eu adoro. Um beijo para vocês, um tacacá!”, brincou a cantora, reforçando sua conexão com o público paraense.