Guitarrista do Radiohead está em Belém para participar de documentário regional; veja

No último domingo (23), com a participação do Clube da Guitarrada, o documentário dirigido por Vlad Cunha ganhou as suas primeiras cenas. O documentário, que deve ser lançado durante a COP 30, tem o foco voltado para a cultura de Belém e suas vertentes, como a música, a literatura e as iniciativas sociais na capital. O Gueto Hub, localizado no bairro do Jurunas, recebeu o guitarrista da banda Radiohead, Ed O’Brien, que participou de entrevistas no local que abriga uma biblioteca e possui um espaço para rodas de conversas, contações de histórias e artes visuais.

A visita do músico ao Brasil é devido a sua participação na 11ª Edição Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo), que ocorreu do dia 17 de fevereiro até o último dia 21. Ed O’Brien participou do evento e compartilhou a sua conexão com a música brasileira, além de comentar a relação da arte com a emergência climática.

Ao fim de sua participação na SIM São Paulo, acompanhado da diretora da SIM São Paulo, Fabiana Batistela, o guitarrista da banda Radiohead desembarcou em Belém para participar do documentário, que conta com o apoio da In Place of War, organização global que busca promover mudanças significativas através da música, teatro e outras vertentes da arte.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)