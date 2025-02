Roberta Flack, voz de ‘Killing Me Softly’, morre aos 88 anos

A cantora Roberta Flack, conhecida por sucessos como “Killing Me Softly” e “The First Time Ever I Saw Your Face”, morreu na manhã desta segunda-feira (24/02), aos 88 anos. A informação foi confirmada por um representante da artista à revista Variety, mas a causa da morte não foi divulgada. Ela deixa um filho, o músico Bernard Wright.

“Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã. Ela morreu tranquilamente, cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora”, informou a nota divulgada por seus representantes.

Carreira

Flack fez história na música a partir dos anos 1970. Seu primeiro grande sucesso foi “The First Time Ever I Saw Your Face”, que ganhou notoriedade após ser incluído no filme Perversa Paixão (1971), de Clint Eastwood.

Na sequência, a cantora consolidou sua trajetória com “Killing Me Softly”, um de seus maiores sucessos. Ambas as canções venceram o Grammy de Gravação do Ano em dois anos consecutivos, feito repetido apenas pelo U2 em 2002.

Entre os hits marcantes da carreira de Flack estão “Feel Like Makin' Love”, além de parcerias com Donny Hathaway, como “The Closer I Get to You” e “Back Together Again”. Ela também colaborou com Peabo Bryson, lançando o dueto Tonight, I Celebrate My Love. Seu último álbum, Let It Be Roberta, foi lançado em 2012 e trouxe regravações de clássicos dos Beatles, como “Let It Be e Hey Jude”.

Em 2022, a artista foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Na época, seus representantes informaram que ela não poderia mais cantar devido à progressão da doença, mas ressaltaram a importância de seu legado na música.