Talk-show da exposição 'Ecos da Amazônia' aproxima artistas do público em Belém

No segundo talkshow promovido pelo coletivo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), artistas plásticas que integram a exposição "Ecos da Amazônia" se reuniram na noite desta quarta-feira (30), na Galeria Dr. Edgar Contente, do CCBEU, no bairro de Batista Campos. O encontro busca aproximar os produtores envolvidos com o público que prestigia a mostra, além de valorizar a produção desses artistas locais que exploram as múltiplas nuances da região amazônica em suas obras.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a artista plástica Andréa Noronha, integrante do IMAA, destacou a importância do evento como espaço de troca entre os produtores e o público. "É uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer de onde vem a inspiração de cada uma, qual é a técnica utilizada em cada obra, qual é a intenção que a artista tem de passar aquela imagem, como ela quer se comunicar com o público", pontou a artista.

No ano em que a capital paraense receberá a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP 30, Andreá pontua que a exposição é uma oportunidade de mostrar tanto para os conterrâneos quanto aos turistas as belezas da Amazônia. "Esse ano a gente tem sido bastante incisivo nesse tema, que é a Amazônia, justamente para valorizar a nossa biodiversidade, a nossa cultura e fazer com que as pessoas que virão visitar a nossa cidade conheçam um pouco mais da riqueza que nós temos aqui na Amazônia", diz a artista plástica.

Exposição "Ecos da Amazônia" - Foto / Cláudio Pinheiro / O Liberal

Fotografias da Amazônia

A fotógrafa Rosana Uchôa é uma das expositoras do evento, com cinco quadros fotográficos, e explica como se deu a seleção das obras em exibição, a maioria produzida no município Boa Vista do Acará, no interior do Pará: “Nesta exposição, ‘Ecos da Amazônia’, eu trouxe uma série que denominei ‘Recortes do Pará’. E nessa série eu trago três ícones que são muito presentes na nossa região: a castanha-do-Pará; a água, tanto a que provém das chuvas, quanto a que a gente encontra nos nossos rios; e também a mandioca. São três ícones que são muito fortes e importantes na nossa região.”.

Obras da fotógrafa Rosana Uchoa na exposição "Ecos da Amazônia", em Belém (Exposição "Ecos da Amazônia" - Foto / Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Sustentabilidade na moda e no pensar

Uma das visitantes da exposição foi a empreendedora Maria do Santos, que pontuou a importância da arte com características amazônicas em uma cidade como Belém.

Proprietária de uma loja de confecções femininas, Maria destaca a importância desses detalhes para além da estética, partindo também de um viés de reforço à sustentabilidade. “É interessante que exponha também essa Amazônia toda nas roupas, porque a arte é isso: você pode colocar no quadro ou fazer uma pintura muito interessante na roupa”, diz a empreendedora.