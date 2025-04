'Entre Águas': exposição de fotógrafos paraenses destaca a água na identidade amazônica

Mais de 30 registros artísticos de fotógrafos paraenses serão apresentados em Belém nesta sexta-feira (25), com a inauguração da exposição "Entre Águas", uma mostra que busca representar experiências típicas da Amazônia, nas quais o elemento água é o tema principal de cada fotografia.

Realizada às 19h, na Galeria Visagem, a exposição apresenta ao público obras de Deia Lima, Neide Coelho, Marilu Cruz, Patrícia Brasil, Rafael Aguilera, Rone Pires, Valério Silveira e Vania Alves. Todas as fotografias foram escolhidas por meio de um processo de curadoria coletiva, priorizando a água como parte da identidade amazônica.

VEJA MAIS:

Para representar essa presença aquática da região, os artistas utilizam técnicas fotográficas diversas, que exploram tanto o uso das cores quanto a ausência delas, para retratar os rios, a chuva, a fauna e até o lazer que se mistura com a água.

Obra 'Fragmentos', feita em 2021 (Foto: Vania Lucia Alves)

A artista Deia Lima compartilha detalhes sobre sua forte conexão com a água, representada em diversas de suas fotografias presentes na exposição:

"Minha relação com as águas é profunda, quase visceral. Minha cidade, Belém, é atravessada por rios, igarapés, baías e chuvas constantes, e é impossível viver aqui sem ser marcada por essa presença líquida. E a fotografia me permite não só observar, mas também dialogar com essas águas", diz a artista.

De acordo com Valério Silveira, integrante do coletivo de artistas, a ideia da exposição surgiu a partir da percepção da água como um tema em comum nas obras dos fotógrafos.

“A gente já fez anteriormente uma exposição, a ‘Amazônia Soul’, e ao olhar o portfólio de todo mundo, percebemos muitas afinidades, e uma delas é que todos tínhamos fotos de águas. Eu acompanho a água há um bom tempo e o meu lance é com as marés, como em Mosqueiro, por exemplo. Outros já focam nos lagos, então todos temos afinidade com as águas, mas cada um trazendo a sua vivência”, explica o artista.

Lago Azul. Obra inspirada nas Ninféias de Claude Monet (Foto: Valério Silveira)

Valério acrescenta que sua percepção da água sempre esteve presente e se tornou parte de sua expressão artística graças às técnicas que foi aprendendo ao longo do tempo.

“A minha vivência com a água vem desde a adolescência, jogando bola na chuva. Depois eu virei professor de arte, conheci alguns estilos e dominei a linguagem da fotografia, porque ela me permite pintar com mais rapidez. Hoje eu tenho trabalhos no estilo do impressionismo, inspirado em Monet, como o Lago Azul dele, que ao olhar, parece uma pintura”, detalha o fotógrafo.

O artista afirma que a chegada da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) a Belém contribui para que novos projetos culturais aconteçam na cidade, os quais também têm o poder de fomentar o debate climático que será realizado.

“A gente está com um leque de ideias. Eu estou indo pra uma reunião para fazer um trabalho sobre o Bosque Rodrigues Alves; a gente tem mais três exposições programadas sobre a Amazônia Soul, com a intenção de mostrar não só a fauna e a flora, mas também as pessoas daqui, os prédios daqui, porque tudo isso é Amazônia. A gente está em busca dessa divulgação, e queremos que, nesse período no qual muitos olhos vão estar presentes, a gente consiga mostrar quem somos, desmistificar um pouco a ideia que foi criada no passado e dizer que o Norte também é forte”, conclui Valério.

Serviço:

Exposição fotográfica "Entre Águas"

Data: 25/04 a 30/06

Horário: 19h

Local: Galeria Visagem – Travessa São Pedro, 842, loja 4