Cruz da primeira missa realizada no Brasil há mais de 500 anos estará em exposição em Belém

A cruz original da primeira missa realizada no Brasil, um artefato histórico e religioso, será exposta em Belém. A exibição faz parte do evento “Brasil com Fé – Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz”, com o objetivo de promover a liberdade religiosa e fortalecer a cultura de respeito e da convivência harmoniosa entre todas as expressões de fé. A programação será realizada na quarta-feira (23) e quinta-feira (24) em diferentes igrejas de Belém.

A cruz chega ao município na quarta-feira (23), pela noite. Os fiéis poderão participar de uma programação especial da Arquidiocese de Belém, que inicia com a "Santa Missa pelo Cuidado da Casa Comum", na Catedral Metropolitana de Belém, Cidade Velha, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Paolo Andreolli.

VEJA MAIS

À noite, às 21h, será realizada a Conferência “Gregem tuum, Pastor aeterne: 1ª missa e a instalação da Igreja no Brasil", também na Catedral, ministrada pelo professor João Antônio Lima (UEPA – FACBEL).

Na quinta-feira (24), o dia começa com a Santa Missa na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, às 7h. Ao meio-dia, a cruz da Primeira Missa no Brasil será levada até a Paróquia Santa Cruz, no Marco, onde haverá a Santa Missa seguida de um momento de exposição e veneração da cruz. Às 14h30, haverá a visita à sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

Além de Belém, outras 20 cidades do Brasil estão inclusas no roteiro de peregrinação da cruz original.

Confira a programação completa

23 de abril

20h: Santa Missa pelo Cuidado da Casa Comum

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão – Cidade Velha, Belém )

21h: Conferência “Gregem tuum, Pastor aeterne”: 1⁠ª missa e a instalação da Igreja no Brasil, ministrada pelo Prof. Dr. João Antônio Lima (UEPA – FACBEL)

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão – Cidade Velha, Belém)

24 de abril

7h: Santa Missa

Local: Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Endereço: Av. Na Sra. de Nazaré, 1300 – Nazaré, Belém)

12h: Santa Missa seguida de Exposição e Veneração da Cruz

Local: Paróquia Santa Cruz (Endereço: Av. Alm. Barroso, 1743 – Marco, Belém)

14h30: Visita à Sede da 30⁠ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com