Uma viagem ancestral: Belém recebe mostra internacional inédita sobre a evolução humana

De onde viemos? Essa pergunta tão antiga quanto a própria humanidade será o ponto de partida de uma verdadeira viagem ao passado que promete encantar o público de todas as idades. De 1º a 30 de maio, o shopping localizado na Rod. Augusto Montenegro, recebe a “Mostra Internacional Sapiens – Uma Viagem Ancestral”, uma exposição inédita e gratuita que leva o público a uma jornada fascinante pela evolução da humanidade.

Com réplicas hiper-realistas desenvolvidas por paleoartistas a partir de fósseis autênticos, a mostra retrata desde o Gigantopithecus, o maior primata da história, até o surgimento do Homo sapiens. A produção, assinada pelo colombiano Raúl Aldana Martínez, utiliza materiais biodegradáveis e tinturas naturais para dar vida aos ancestrais da nossa espécie. A exposição será realizada na Praça de Eventos 1 e Hall do Cinema do empreendimento.

Além de apresentar as transformações físicas e culturais da humanidade, a exposição também valoriza o papel fundamental da mulher na evolução, destacando seu protagonismo no desenvolvimento de tecnologias essenciais para a sobrevivência.

“Estamos muito felizes em trazer uma exposição tão grandiosa e educativa para Belém. ‘A Mostra Internacional Viagem Ancestral’ é uma experiência que combina conhecimento, arte e história de forma leve e encantadora. Um verdadeiro passeio pela evolução humana, que vai despertar a curiosidade e o encantamento de crianças, jovens e adultos”, destaca Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping.

Serviço:

Mostra Internacional Sapiens – Uma Viagem Ancestral

Período: 1º a 30 de maio de 2025

Local: Parque Shopping Belém – Praça de Eventos 1 e Hall do Cinema

Entrada: Gratuita