Artistas da Amazônia falam de inspirações e processo criativo em bate-papo com o público

Mulheres reunidas no coletivo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), que integram a exposição “Ecos da Amazônia”, participaram de um encontro no CCBEU, onde a mostra está sendo exibida, na tarde desta terça-feira (15/04), para falar sobre suas inspirações e processos criativos. A proposta desses colóquios é aproximar cada vez mais os artistas do público. A exposição permanecerá aberta até 15 de maio e pode ser visitada das 14 às 17h.

A artista plástica Andréa Noronha, que preside o IMAA, explicou que essa dinâmica faz parte da programação da exposição. A exposição conta com 16 artistas, sendo que seis participaram do bate-papo. “A ideia é justamente aproximar artistas e público, pois esse momento de troca é de grande importância”, explica Andréa, que também ressalta outro aspecto importante desse trabalho, que é divulgar a arte feita por mulheres da Amazônia.

Rose Maiorana, que é artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, faz parte do coletivo e diz que se sente privilegiada em poder fazer parte da exposição com seus trabalhos.

Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

"A ideia é reforçar os elementos da Amazônia. Eu trouxe telas com pintura e colagem de plantas, pois eu gosto de pintar elementos da natureza. Eu trouxe também uma casa ribeirinha. Eu aprendi a pintar casa por meio da exposição “Amazônia Líquida”, pois eu pintava mais de forma abstrata", explica Rose Maiorana.

Artista convidada da exposição, Carla Bethânia Yyapotin (comunidade Cajuúna-Soure-Marajó) diz que se sente honrada com o convite, visto que esse é um espaço relevante que lhe permite falar da sua cultura e ancestralidade. "Me sinto empoderada com essa possibilidade, pois sempre precisamos aproveitar as oportunidades para falar da nossa cultura e da nossa natureza. Esse momento de troca é muito importante", pontua a artista indígena.

Carla Bethânia Yyapotin, da comunidade Cajuúna, em Soure, é a artista convidada (Cristino Martins / O Liberal)

A iniciativa é do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA) e a vernissage da mostra reunirá artistas unidos pela causa urgente da preservação da região amazônica e também no propósito de homenagear a força e a criatividade das mulheres que produzem arte nesse território, em pleno ano de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no mês de novembro.

Ana Celeste Franco é presidente do Conselho de Administração do CCBEU e pontua que o instituto é, antes de tudo, um centro cultural, por isso o objetivo é o ensino da língua inglesa aliado à cultura, tanto a cultura brasileira como a norte-americana. "Por isso, nós incentivamos as artes. Fazemos pelo menos quatro exposições durante o ano e somos o terceiro maior acervo do estado. Então é importante que as pessoas venham conhecer e tenham acesso a obras como estas", ressalta.

Todas as obras expostas são criações de mulheres artistas plásticas, o que sublinha a missão de promover e destacar a produção artística feminina. As artistas reunidas no coletivo IMAA cujas obras estão em exposição são: Andréa Noronha, Ariany Machado, Aracely Miranda, Camila Lima, Cristina Gemaque, Clau Barreto, Daniela Guerra, Danoely, Lilia Lena, Milene Fonseca, Nazaré Mello, Renata Costa, Rose Maiorana, Rose White, Rosana Uchôa e Semiramis Libonati, com Carla Bethânia Yyapotin como artista convidada.

A exposição “Ecos da Amazônia” envolve olhares expressivos da relação das mulheres com a Amazônia, algo profundamente enraizado na história, cultura e economia local. Elas desempenham papéis fundamentais na preservação das tradições, na gestão dos recursos naturais e na luta por direitos, mas, também enfrentam desafios significativos, como a falta de oportunidades e a violência de gênero.

A exposição conta com o apoio institucional do CCBEU, do Grupo Liberal e da Cerveja Caribeña.