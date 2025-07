Com Festival de Verão, Portel atrai turistas após ampliação da faixa de areia da Praia do Tucano

Portel se transforma, neste mês de julho, em um dos principais destinos turísticos da ilha do Marajó durante o recesso escolar. A cidade realiza, até o próximo dia 27, mais uma edição do Festival de Verão de Portel 2025, que chega ao seu segundo final de semana com programação gratuita voltada para moradores, turistas e veranistas.

As atividades do festival acontecem nas praias do Arucará e do Tucano, esta última considerada a mais nova do município, segundo a Prefeitura de Portel. A Praia do Tucano passou recentemente por uma revitalização, viabilizada por meio de uma emenda parlamentar. Com a intervenção, a faixa de areia, por exemplo, foi ampliada. Hoje, o espaço conta com 9 mil metros de extensão, o dobro do que havia antes.

A reestruturação da área incluiu ainda a construção de quiosques e barracas, o que tem atraído o público e transformado o local em ponto turístico. A abertura oficial do Festival de Verão de Portel 2025 foi realizada no Complexo Turístico da Praia do Tucano, considerado um dos novos cartões-postais da cidade. O local ganhou nova infraestrutura e agora oferece mais conforto e opções de lazer à beira do rio para os visitantes.

A programação segue neste final de semana com um dos momentos mais aguardados: o show da renomada artista paraense Nira Duarte. Organizado pela Prefeitura de Portel, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECELT), o festival promete agitar a cidade ao longo de quatro finais de semana.

“Temos orgulho de mostrar nossa vocação flúvio-florestal ao Pará e ao Brasil. É uma oportunidade de impulsionar a economia local, com uma programação de lazer e cultura durante quatro finais de semana seguidos, garantindo que o mês de julho seja nosso maior fluxo de visitantes”, destacou o secretário Idinor Ferreira.

Além das atrações musicais, os eventos em Portel incluem práticas esportivas e atividades culturais, realizadas tanto na Praia do Tucano quanto no espaço de eventos da Praia do Arucará. Um dos destaques é o tradicional festival de rock Porthell, que reúne bandas locais e regionais em apresentações voltadas ao público jovem.

Confira a programação do Festival de Verão de Portel 2025:

18 de julho (sexta-feira)

MMA Portel

19 de julho (sábado)

Projeto Nocaute na Violência (Anfiteatro Municipal)

20 de julho (domingo)

Concurso Miss Mix

Show da Banda Mizerê

Open Jiu-Jitsu de Verão

26 de julho (sábado)

Show de manobras radicais com Kike Lause e Joaninha

Copa de Futebol de Areia

27 de julho (domingo)

Baile da Musa Verão

Show da Banda Fruto Sensual​