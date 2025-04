Final de 'BBB 25' terá shows com ex-BBBs e participação de familiares; veja tudo que vai rolar!

A grande final do Big Brother Brasil 25 está marcada para a próxima terça-feira (22/04), e a TV Globo preparou uma série de atrações especiais para encerrar a edição com chave de ouro. Além da expectativa em torno do anúncio do vencedor, o programa promete emocionar o público e os finalistas com apresentações musicais, homenagens e reencontros.

Uma das principais novidades é o retorno de artistas que já participaram do reality. A grande noite contará com shows de ex-BBBs que seguiram carreira na música, entre eles Gabi Martins e Flay (BBB 20), Juliette, Pocah, Rodolffo e sua dupla Israel, Fiuk e Projota (todos do BBB 21), Naiara Azevedo e Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley e Marvvila (BBB 23), além de Wanessa Camargo (BBB 24). Paulo Ricardo, intérprete da música-tema do programa, também se apresenta.

Outra inovação esse ano do programa será a participação de familiares dos finalistas. Cada um dos três últimos participantes da edição terá dois representantes na plateia da decisão, acompanhando os momentos finais e os vídeos especiais preparados pela produção.

O programa contará ainda com uma estrutura ampliada na área externa da casa. Um palco, passarela, plateia e pódio foram montados para receber os artistas, os ex-participantes da temporada e o apresentador Tadeu Schmidt. A experiência também será potencializada para os telespectadores, com o uso de recursos de realidade aumentada ao longo da transmissão.

A equipe da “#RedeBBB” — formada por Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Ana Clara, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Pitel e Vitor diCastro — também participa do evento e estará presente no gramado da casa junto com os convidados.

Após o encerramento da temporada, a programação continua no Multishow com o “Big Show - A Invasão". Ana Clara e Ed Gama entrarão ao vivo na casa para conversar com o(a) vencedor(a) e os finalistas.

Na quarta-feira (23/04), às 17h, será realizada uma nova edição do “Prêmio Gshow BBB", ao vivo no site oficial do reality e no Globoplay. Os ex-participantes se reencontram para celebrar os destaques da edição em categorias votadas pelo público.

Fechando a programação especial, o Multishow exibe, a partir das 22h30, o “Big Show - O Reencontro", em que Ana Clara e Ed Gama revivem os momentos mais marcantes da temporada com todos os brothers e sisters.