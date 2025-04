BBB 25: Quem está na final do programa e qual o prêmio oficial desta edição? Confira detalhes

O Big Brother Brasil 25 está na reta-final, com a grande final da edição marcada para a próxima terça-feira (22). Neste ano, a edição inédita, que iniciou no dia 13 de janeiro, contou com 12 duplas, tanto do grupo Camarote quanto do Pipoca, que haviam algum tipo de proximidade afetiva no mundo externo à casa mais vigiada do Brasil. Inicialmente, os pares participavam das dinâmicas juntos, mas passaram a jogar de forma individual a partir do dia 06 de fevereiro.

Após eliminações semanais e no "Modo Turbo", com até três participantes deixando a casa em uma semana, o jogo se afunila cada vez mais para o restante dos brothers e sisters.

💰Qual o valor do prêmio?

Devido a ações envolvendo um dos patrocinadores e os participantes, o prêmio da edição deste ano acumulou em R$ 2,72 milhões. A final conta com três participantes, sendo o primeiro lugar a levar o maior prêmio.

🏆 Quem está na final?

Até a publicação desta matéria, a final do BBB 25 ainda não foi formada. Portanto, seguem na disputa por uma vaga na final os participantes Diego Hypolito, Guilherme, João Pedro, Vitória Strada e Renata. A formação definitiva da final ocorrerá após a possível última prova de resistência: o vencedor garante lugar direto na decisão, enquanto os demais enfrentam o último paredão.

Formada a final, o público votará no participante que deseja ganhar o programa e levar o prêmio de quase R$ 3 milhões.

📺Onde assistir?

A final do Big Brother Brasil 25 será transmitida ao vivo nesta terça-feira pela TV Globo, a partir das 22h30, logo após a novela "Vale Tudo". O público poderá acompanhar gratuitamente também pelo Globoplay, plataforma de streaming da emissora, acessando o sinal da TV Globo ao vivo mediante login.

Além da TV aberta e do Globoplay, o Multishow, canal por assinatura, exibirá conteúdos extras e flashes ao vivo. A cobertura completa e informações atualizadas estão disponíveis no site oficial do programa, no Gshow.