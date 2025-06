Allex Ribeiro retorna aos palcos com show no Liceu da Música do Estado, em Bragança

Após um período de recolhimento, reciclagem e reencontro consigo mesmo — classificado como sabático pelo artista —, o cantor e poeta Allex Ribeiro volta aos palcos no próximo dia 27 de junho, às 20h. O reencontro com o público será celebrado com o show "Allex Ribeiro e o Retorno de Saturno", no Liceu da Música do Estado, em Bragança, no nordeste paraense, marcando um novo capítulo de sua trajetória artística.

Acompanhado por sua banda e por convidados que ajudam a contar sua história, Allex promete uma noite de parcerias simbólicas e emocionantes, reunindo nomes de diferentes estilos e gerações em torno da música e da poesia.

Destaques do espetáculo:

Nilson Chaves: Mestre da música amazônica e referência fundamental na construção da identidade musical regional. Sua presença ao lado de Allex simboliza não apenas uma colaboração artística, mas um gesto de reconhecimento entre gerações.

Mestre da música amazônica e referência fundamental na construção da identidade musical regional. Sua presença ao lado de Allex simboliza não apenas uma colaboração artística, mas um gesto de reconhecimento entre gerações. Dick Casanova: Artista que incentivou Allex a subir ao palco pela primeira vez. O reencontro dos dois representa um ciclo que se completa, da descoberta ao amadurecimento profissional.

Artista que incentivou Allex a subir ao palco pela primeira vez. O reencontro dos dois representa um ciclo que se completa, da descoberta ao amadurecimento profissional. Toni Soares, Regiane Luz e Odair Carlos: Convidados que ampliam a diversidade do repertório, trazendo sonoridades únicas para a noite.

O evento acontecerá no Liceu da Música do Estado, um dos espaços culturais mais importantes do Pará, dedicado à formação e à valorização da arte local — palco ideal para receber essa nova fase do artista, repleta de raízes, experiência e conexão com o público.

Compromisso social:

Parte da renda dos ingressos será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso de Allex com ações de impacto comunitário. O espetáculo se propõe a ser um momento de encontro, partilha e arte.

Ingressos disponíveis nos pontos de venda parceiros e no site do Sympla. Mais informações nas redes sociais oficiais do artista.

(Gustavo Vilhena, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)