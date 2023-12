Allex Ribeiro lança o brega-canção “Pra não esquecer” com Felipe Cordeiro

O compositor e cantor Allex Ribeiro lança nesta sexta-feira, dia 15, o brega dançante “Pra não Esquecer” em todas as plataformas digitais. O novo single conta com a parceria e produção de Felipe Cordeiro. A nova música é uma mudança de estilo comparada às composições anteriores do inquieto Allex Ribeiro, que prepara um novo álbum para o ano que vem.

No novo single, o artista revela uma outra faceta com um trabalho bem dançante. Nascido em Capanema, Allex atualmente vive em Bragança. Essa vida de interior foi a inspiração para “Pra não esquecer”, uma ode ao baile da saudade que mantém uma cena pulsante no nordeste do Pará. O poema foi escrito com João Paulo Carvalho, e a melodia foi inspirada nas músicas de Wando, Reginaldo Rossi e Cícero Rossi. Apaixonado e entregue, o brega descreve, com versos fortes e bem humorados, um caso de amor ardente.

“Até para pensar em música e em produção preciso estar livre até para isso. Eu encaro como ofício a profissão como compositor. A composição está livre para acontecer a hora que vier, me sinto bastante inspirado. Estou dirigindo surge uma ideia de uma música de uma letra. Eu me sinto bem para receber as inspirações onde quer que estejam. Isso me faz estar livre para compor”, explica Allex.

A direção musical do single é de Felipe Cordeiro, estrela da guitarrada na cena contemporânea brasileira, pioneiro na fusão de estilos populares amazônicos com a vanguarda pop. No single, Felipe comanda um time respeitado de músicos paraenses: Maykon Costa (baixo), Sandro Negrão (synths) e Anderson Foca (backing vocal).

“Acho que o Alex tem essa característica das letras serem inusitadas. Às vezes ele sai por um caminho poético bastante peculiar. E no caso de ‘Pra não esquecer’, ficou bem bonito, bem interessante. É uma música que tem relação com o Pará, o Brasil, então as pessoas vão gostar porque vão se identificar com essa vibe bem flash-brega. A canção traz a cara da primeira geração do brega, aquele gostinho de saudade”, afirma Felipe Cordeiro.

“É uma música bem dançante que faz uma alusão aos bailes da saudade, que acontecem também em Belém. Em algumas rádios tenho ouvido canções da Pop Show, banda Sayonara, espero que ela toque também. A ideia que eu tenho dessa canção é dançante”, afirma Allex. “Tem um tempo que não lanço uma música. A última vez que lancei foi a canção ‘Coração de mosquito’ em parceria com o Zeca Baleiro. Estou lançando esse brega depois de quase um ano sem lançar nada”, complementa Allex.

A nova música também já irá virar um novo clipe graças a um edital da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP). “Depois essa música vai virar clipe também. Está previsto através do edital da Fundação Cultural que conseguimos. Vai sair em janeiro. A direção será do San Marcelo, cineasta premiado de Bragança”, adianta.

O primeiro disco, “Verbalóide”, lançado em 2021, conta atualmente com 150 mil plays só no Spotify. No álbum de estreia, o artista aborda com deboche e bom humor temas como racismo, exploração da fé e o obscurantismo, em uma sonoridade folk-rock que remete a Zé Ramalho, Belchior, Fagner e Raul Seixas.

Zeca Baleiro está produzindo o novo disco de Allex intitulado “Acorda e Sonha” com 11 faixas. O trabalho possui participações de Oto, Marcelo Jeneci, do próprio Zeca, que também é intérprete em uma das músicas que compôs junto com o paraense. O álbum também tem contribuições de João Paulo Carvalho e Almirzinho Gabriel. “Esse lançamento será no primeiro semestre de 2024. Estou muito ansioso. Estou preparando com muito carinho mesmo para as pessoas que me escutem. Devem ter shows de lançamento desse disco em São Paulo, Rio de Janeiro e Belém com as participações especiais dos artistas que cantam no disco”, detalhou.

Ouça aqui o novo single "Pra Não Esquecer"

Ficha técnica

“Pra não esquecer”

(Autores: Alex Ribeiro / Felipe Cordeiro e João Paulo Carvalho)

Intérpretes: Alex Ribeiro e Felipe Cordeiro

Produção musical: Felipe Cordeiro

Voz, guitarra, synths e beat: Felipe Cordeiro

Baixo: Maykon Costa

Synths: Sandro Negrão

Backing Vocal: Anderson Foca

Captação de voz Felipe Cordeiro: Klaus Sena em Klaus Haus Studio (São Paulo)

Captação de voz Alex Ribeiro:

Mixagem e masterização: Leo D