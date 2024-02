Allex Ribeiro estreia show com músicas de novo disco feito em parceria com Zeca Baleiro

Antes das festas do carnaval deste ano, a população de Bragança, nordeste do Pará, vai poder curtir um evento inédito do artista Allex Ribeiro, que estará fazendo um show com músicas do seu novo disco: “Acorda e sonha”, feito em parceria com o cantor e compositor Zeca Baleiro.

Com o título de “Allex Ribeiro em Concerto”, o show ocorrerá no Teatro do Liceu, no dia 09 fevereiro (sexta-feira), às 20h. O repertório apresentado pelo cantor será baseado no seu novo projeto musical “Acorda e Sonha”, que tem previsão de ser lançado no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o artista, quem for ao show poderá curtir, em primeira mão, as novas músicas feitas com Zeca Baleiro e outros músicos de sucesso.

“O show será uma prévia dessas composições minhas com Zeca baleiro, João Paulo Carvalho, entre outros artistas. Em breve eu devo viajar com esse show também para Belém e depois para São Paulo”, diz Allex Ribeiro.

Para Allex, o show no domingo será uma celebração prévia do novo disco e também um reencontro com a cidade de Bragança, município que o acolheu como artista.

“É um encontro cara a cara com Bragança e num local que recebe gente de toda a região. O povo pode esperar muitas novidades, inclusive hits meus de parcerias com Nilson Chaves, Toni Soares, e até uma canção brega ‘Pra não esquecer’, produzida junto com Felipe Cordeiro e que tá tocando em todas as rádios” explica.

Novo Disco

O disco “Acorda e Sonha” se trata de uma nova fase musical na vida do cantor paraense. Allex Ribeiro conta que o trabalho autoral tem uma linguagem e uma vibe diferentes de seu último álbum, o “Verbaloide”, lançado em novembro de 2021.

“É um disco mais lírico e menos ácido, digamos assim. O disco ‘Verbaloide’ era mais político, o ‘Acorda e sonha’ é mais puro, tem canções de amor, poesia, canções mais reflexivas, como a canção ‘Vive’, uma parceria minha com Zeca Baleiro que é tipo uma oração ao coração das pessoas. A canção ‘Acorda e sonha’ é mais reflexiva, a música ‘eu te amo’, já é mais romântica, então no geral esse é um disco mais doce”, afirma o cantor.

A parceria com Zeca Baleiro, um músico de renome nacional, aconteceu de forma surpreendente e foi um sonho realizado na vida do paraense. Allex Ribeiro conta que é fã de Zeca há muito tempo e que sempre imaginou um dia poder gravar alguma coisa com o artista.

Allex Ribeiro já criou diversas músicas em parceria com o cantor Zeca Baleiro (Foto: San Marcelo)

“A gente se encontrou em 2020, por intermédio do Nilson Chaves, e foi amor à primeira vista, porque a gente se parece no jeito de compor. Em 2021 nós lançamos uma música minha, ‘Coração de Mosquito’, que tem mais de 100 mil reproduções no Spotify. Então dessa parceria surgiu uma amizade muito bonita e este novo disco é uma leitura de Zeca sobre minhas canções”, salienta o paraense.

Além das composições de Allex Ribeiro, o disco “Acorda e sonha” tem contribuições de Zeca Baleiro, nos arranjos das músicas, e do produtor musical Rovilson Pascoal.

Em uma entrevista para a rádio Lully, o artista Zeca Baleiro expressou sua alegria em ver o surgimento de um cantor Allex Ribeiro e salientou que faltam mais músicos como o paraense no cenário nacional.

“Eu sempre celebro quando vejo um compositor maduro como o Allex chegando na cena, fazendo tudo bem, o texto, a melodia, bom cantor, bom músico, fazendo discos cuidadosos, com capricho na produção. Há muita gente produzindo coisas boas hoje, mas as vezes falta essa figura do trovador, aquele cara que sozinho, com sua voz e violão, dá o seu recado, encanta e emociona as pessoas”, afirmou o cantor maranhense.

A produção do disco ‘Acorda e sonha’ trata-se de um marco na carreira musical de Allex Ribeiro, que confessa jamais ter imaginado essa realização em sua trajetória artística.

“Eu acho que é o ponto mais alto que eu já cheguei, porque eu nunca imaginei que um artista da envergadura do Zeca Baleiro pudesse olhar para a minha canção, porque são canções muito pessoais, cheias dos meus defeitos, minhas procuras. Então eu estou num momento muito importante da minha carreira, um momento de grande celebração para mim”, pontua o artista”.

Serviço

Allex Ribeiro em Concerto

Data: 9 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro do Liceu, Centro – Bragança (PA)

Preço: R$ 30,00 (com meia entrada garantida)