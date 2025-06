Arraial de Belém 2025 começa nesta quinta (26) com atrações para todos os públicos

Começa nesta quinta-feira (26), a partir das 18h, na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, o Arraial de Belém 2025, promovido pela Prefeitura de Belém, nos períodos do dia 26 até o dia 29 de junho e do dia 4 a 6 de julho, com apresentação de quadrilhas juninas em concurso intermunicipal e outras atrações. Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), a programação será realizada no Piano Palco e na Cuia Acústica da praça do bairro do Reduto.

O Arraial de Belém contará com apresentações de bois-bumbás, toadas, grupos parafolclóricos e de carimbó, além de atrações musicais. "Nas próximas semanas estaremos na Praça Waldemar Henrique e nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro, garantindo que todos tenham acesso à cultura popular do nosso estado. Serão sete dias de muita festa, tradição e cultura em uma festa junina sem precedentes para nossa cidade", afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Cilene Sabino.

O concurso intermunicipal de quadrilhas vai reunir 71 grupos participantes e mais de 4 mil brincantes na Praça Waldemar Henrique, na disputa do grande prêmio. Como repassa a Semcult, a premiação, este ano, a maior do Estado do Pará, envolve um prêmio de R$ 40 mil para a melhor colocada no concurso. No total, são R$ 200 mil em prêmios principais a serem distribuídos entre as 30 melhores quadrilhas de Belém, que serão julgadas por uma equipe de avaliadores técnicos. O concurso terá premiações especiais. Melhor marcador, coreografia, traje e autor paraense levarão para casa R$ 3 mil cada. As Misses Caipira, Simpatia, Negritude e Diversidade também terão a oportunidade de competir.

A Prefeitura também promove o concurso da Miss Melhor Idade. Com competição própria para além das quadrilhas, as Misses da Melhor Idade competirão também pela chance de levar R$ 3 mil.

Como parte da programação junina da Prefeitura de Belém, nos dias 21 e 22 últimos ocorreu a Mostra Cultural de Pássaros Juninos e Cordões de Bichos no Teatro Gasômetro, no bairro de Nazaré, e na Biblioteca Municipal Avertano Rocha, em Icoaraci. Apresentaram-se 16 representantes dessas manifestações culturais. Ainda nesta quinta-feira (26), em paralelo às quadrilhas, começarão a se apresentar bois-bumbás, toadas, grupos parafolclóricos e de carimbó, além de atrações musicais, na Cuia Acústica da Praça Waldemar Henrique até o dia 6 de julho. Serão mais de 50 manifestações culturais e cada uma da noites vai contar com Gabriel Pompeu, Betto e Naldo, Thales Fragoso, Banda Amazonas, Maria Lu, Dona Lorinha e May Ávila.

Nos distritos

Os distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro vão ter programações próprias em cada final de semana. Em Outeiro, nesta sexta-feira (27), a partir das 18h, a Ilha de Caratateua vai ter quadrilhas e grupos parafolclóricos, além de muita música com Jamilly Araújo e Thales Fragoso, no Estacionamento do Pistão.

Já em Icoaraci, a população terá, na Praça da Matriz, festa com quadrilhas, grupos parafolclóricos e bois-bumbás, que se reunirão com os artistas Luan Kássio e com a Banda Irreverência, no sábado (28), a partir das 18h.

A Ilha de Mosqueiro terá apresentação de quadrilhas e dos artistas Cíntia Mello e Juninho Farra na Praça da Vila, a partir das 20h30 do próximo sábado (5).

Confira a programação completa do Arraial Belém 2025 aqui.