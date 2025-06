Bia Miranda é denunciada ao Conselho Tutelar por maus-tratos a filha recém-nascida e se pronuncia

A influenciadora digital Bia Miranda, neta de consideração da cantora Gretchen, se pronunciou nas redes sociais na noite da última quarta-feira (26/06) após ser denunciada ao Conselho Tutelar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A denúncia envolve acusações de maus-tratos e abandono de incapaz contra sua filha mais nova, Maysha, de dois meses, fruto do relacionamento com o também influenciador Gato Preto. Além de Maysha, Bia Miranda também é mãe de Kaleb, de um ano, filho do DJ Buarque.

A denúncia foi apresentada pelo jornalista Thiago Sodré, que alegou ter recebido mensagens nas redes sociais pedindo ajuda para a criança. Em entrevista à LeoDias TV, ele questionou a ausência de familiares na proteção da bebê. “Recebo denúncias pelas redes sociais pedindo ajuda para a Maysha. Quero saber onde está o pai, onde está a avó dessa criança? Estou investigando em que condições essa bebê está sendo criada. Uma criança prematura, que passou um mês na UTI, não pode ser deixada com colegas, babás e empregados enquanto a mãe troca de parceiro e curte a noite”, declarou.

Segundo o requerimento apresentado, Maysha estaria sendo deixada sob os cuidados de funcionários e babás enquanto Bia participa de festas e eventos. A denúncia afirma ainda que a bebê divide o quarto com um cachorro da raça pitbull, que deixaria fezes e urina pelo local. Imagens do quarto, tomado por roupas espalhadas e resíduos do animal, teriam sido incluídas como prova.

Em resposta, Bia Miranda usou os Stories do Instagram para rebater as acusações. Com tom irônico, ela afirmou estar tranquila diante da situação. “Quer fama, venha, porque aqui você vai dar de cara, não vai dar em nada. Juro, é cada coisa que aparece, mas isso é bom, vou levar até o fim”, disse a influenciadora.

Bia também questionou a veracidade das alegações, especialmente sobre o período em que a filha teria ficado internada. “Ele falou que eu deixei minha filha com 15 dias de vida na cama com a Narga (cachorra), e depois falou que minha filha ficou internada um mês. Então como ela tava aqui com 15 dias de vida?”, pontuou.

Parte das evidências reunidas no processo inclui declarações públicas do ex-companheiro Gato Preto, que afirmou desconhecer o paradeiro da filha. “Não sei onde minha filha está, mas já estou fazendo minha parte na Justiça. Sobre a Maysha, vamos esperar. Ela não vai ficar com ninguém que não seja o pai ou a mãe”, afirmou o cantor em uma publicação nas redes sociais.

Ainda segundo Sodré, a denúncia traz outras alegações graves, como o suposto uso de medicamentos de tarja preta por Bia durante a gravidez, combinados com bebida alcoólica, além de acusações de agressão contra Gato Preto.