Bia Miranda grávida do terceiro filho? Influencer revela teste de gravidez 40 dias após dar à luz

Bia Miranda, influenciadora digital de 21 anos, estaria grávida do terceiro filho após dar à luz em menos de 40 dias. Samuel Sant’anna, namorada da ex-A Fazenda e também conhecido como Gato Preto, compartilhou a preocupação nas redes sociais e a história logo ganhou a internet no último final de semana.

O atual namorado da criadora de conteúdo comprou alguns testes de gravidez para tirar a dúvida. Ela surpreendeu os fãs, já que recentemente ela teve a sua segunda filha, chamada Maysha. Gato preto apareceu exibindo os testes que já tinham sido realizados por ela. Numa das imagens é possível ver apenas um tracinho, indicando que o resultado é negativo.

Diante da situação, ele comentou: "Vocês que são mulheres e começam a perceber... Estranho".

A filha mais nova de Bia Miranda nasceu no dia 23 de abril e passou por algumas complicações, em que teve que ficar internada por um mês no hospital. Ela teve alta apenas na última sexta-feira (30/05). Bia também é mãe de Kaleb, de 11 meses. Este filho é fruto do seu relacionamento com o DJ Buarque.

Bia e Gato Preto oficializaram a união no começa de maio, apesar de todas as idas e vindas. Os dois iniciaram o relacionamento no meio do ano passado. Mesmo assim, eles se casaram e fizeram uma comemoração romântica com direito a balões.

Os dois já viveram algumas polêmicas que ser tornaram públicas, como acusações de traição e até a negativa de paternidade de Maysha.

É possível engravidar 40 dias depois do parto?

Sim, é possível engravidar 40 dias após o parto, mesmo que a menstruação ainda não tenha retornado. Isso ocorre porque a ovulação pode preceder a primeira menstruação pós-parto, tornando difícil prever o retorno da fertilidade. Mulheres que não amamentam exclusivamente podem ovular mais cedo, aumentando o risco de uma nova gravidez nesse período. A amamentação exclusiva pode atrasar a ovulação devido aos altos níveis de prolactina, hormônio responsável pela produção de leite, que inibe a ovulação. No entanto, esse efeito não é garantido, e a fertilidade pode retornar mesmo durante a amamentação.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)