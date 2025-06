Atores de Chaves têm nomes alterados na série 'Chespirito', da Max

A Dramatização da vida de Roberto Bolaños, Chespirito: Sem Querer Querendo chegou à Max na última quinta-feira, 5, e um detalhe interessante chamou a atenção de alguns espectadores. Na série, produzida pelos filhos do comediante mexicano, dois dos atores mais emblemáticos de Chaves tiveram seus nomes modificados.

Sem envolvimento com a produção, Florinda Meza, viúva de Bolaños e intérprete da Dona Florinda, e Carlos Villagrán, o Quico, foram rebatizados, respectivamente, como Margarita Ruiz e Marcos Barragán.

A razão para a mudança de nome de Meza se deu pela disputa da atriz com os filhos de Bolaños, Roberto Gómez Fernández e Paulina Gómez Fernández, produtores e roteiristas de Chespirito e frutos do primeiro casamento do comediante. Por anos, a intérprete de Dona Florinda brigou com os enteados pelo controle das criações do marido e, em 2024, criticou a produção de Chespirito como uma série sem "respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade". Em suas redes sociais, Meza chegou a dizer que a dramatização "causaria grande dor ao Roberto".

As brigas nos bastidores tornaram a participação de Meza em Chespirito impossível e, por isso, foi tomada a decisão de remover seu nome da dramatização, embora seu relacionamento com Bolaños, assumido após o divórcio do comediante com Graciela Fernández, siga como parte da trama.

Margarita Ruiz, "substituta" de Meza, é vivida na série por Bárbara López.

O caso de Villagrán é semelhante. O ator do Quico, por anos, brigou com Bolaños pelos direitos do personagem e chegou a deixar as produções de Chaves e Chapolin Colorado em 1978, procurando seguir carreira solo.

Villagrán não se manifestou contra a série como Meza, mas também não tem qualquer tipo de participação em Chespirito: Sem Querer Querendo, obrigando os irmãos Gómez Fernández a alterar seu nome.

Embora tenham participado juntos de um especial em homenagem aos programas de Bolaños na Televisa em 2000, os atores não se reconciliaram antes da morte do criador de Chaves, em 2014.

Sua versão na série, Marcos Barragán, é vivido por Juan Lecanda.

Chespirito: Sem Querer Querendo estreou na Max em 5 de junho. A série terá oito episódios, lançados de forma semanal no streaming, toda quinta-feira.