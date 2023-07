Edgar Vivar, o Sr. Barriga de 'Chaves', chega ao Brasil e se encontra com o elenco da nova série

Em uma visita ao Brasil, o aclamado ator mexicano Edgar Vivar, mundialmente conhecido por seu papel como Sr. Barriga na série "Chaves", desembarcou no país para participar do elenco de sua primeira produção em terras brasileiras, intitulada "No Corre". A série está programada para ser exibida tanto no canal Multishow quanto na Rede Globo. Nos bastidores das gravações, Vivar teve a oportunidade de conhecer o ator brasileiro Francisco Cuoco, que fará uma participação especial no humorístico.

VEJA MAIS

Embora não estejam programados para contracenar juntos em "No Corre", Vivar e Cuoco compartilharam um momento descontraído durante as gravações, onde posaram para uma foto nos estúdios da produtora Formata, em São Paulo. A imagem do encontro foi compartilhada no Instagram do empresário brasileiro de Edgar Vivar, Adriano Almeida.

Curiosamente, Francisco Cuoco já havia sido mencionado na série "Chaves" durante a dublagem de um episódio. Em "Um Astro Cai na Vila", onde o ator mexicano Hector Bonilla fez uma participação especial, o personagem Dona Florinda não acredita na Dona Clotilde, que alega ter sido beijada pelo galã mexicano, e ironiza: “Eu fui beijada pelo Chico Cuoco”.

'No corre'

Na série, Edgar Vivar integra o elenco principal ao lado de outros talentosos artistas como Marco Luque, Gaby Amarantos, Érico Brás, Luciana Paes, Thardelly Lima e Bruna Braga. Em seu papel, ele interpreta Manolo, um estrangeiro que frequenta a vila onde os personagens vivem.

Edgar Vivar incorporará alguns bordões memoráveis da produção latina, incluídos no roteiro de "No Corre". Um vídeo publicado nas redes sociais mostra Vivar lendo o famoso "Cale-se, cale-se, cale-se", fazendo referência ao icônico grito de Quico (Carlos Villagrán).

Antes de iniciar as gravações, o veterano de 74 anos passou por testes de figurino e maquiagem, e tem aproveitado o tempo para conhecer melhor seus novos colegas de trabalho. Ao chegar ao estúdio, foi recebido com entusiasmo e aplausos calorosos pelos atores do elenco.

A tão aguardada série "No Corre" tem previsão de estreia para novembro no canal Multishow, e em fevereiro de 2024 será exibida na Rede Globo.