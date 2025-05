Fã de Lady Gaga flagrado se aproximando do carro da cantora quer transformar momento em tatuagem

Com o Rio de Janeiro lotado de fãs acampados e à espera de Lady Gaga, o jovem Felipe Schueng, de 24 anos, foi o primeiro, e até agora, o único, a conseguir se aproximar cantora desde sua chegada ao Brasil, na madrugada da última terça-feira (29). A diva pop desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte da cidade, para o show gratuito que fará neste sábado (3) na Praia de Copacabana.

O little monster, como são chamados os fãs da cantora, estava no local quando a artista chegou e ficou a poucos metros do veículo que a transportava. O momento foi registrado por um fotógrafo e viralizou nas redes sociais. Segundo ele, a aproximação foi um ato impulsivo. “Gente, ainda estou tentando respirar. Sim, sou eu na foto e sim, essa é a Lady Gaga. Fiz essa loucura de ir no aeroporto, não sei o porquê, nunca tinha feito isso na vida”, disse em um story publicado em seu Instagram.

Ele também contou que não tinha a intenção de filmar ou registrar o momento. "Sabia que ela ia desembarcar ali e que seria muito rápido, ela não ia parar para falar com niguém. Não filmei nem nada. Só queria ter um contato visual e mostrar minha blusa do 'Art pop'", contou, se referindo a um dos álbuns da cantora.

Enquanto isso, centenas de fãs seguem acampados em frente ao hotel Copacabana Palace, mas até agora Gaga não apareceu nem acenou da janela, o que frustrou muitos que esperam por um breve momento com a estrela internacional.

Confira a chegada de Lady Gaga no Brasil:

Felipe, por outro lado, teve sua história reconhecida até pelos colegas de trabalho, que descobriram a imagem publicada na imprensa. “Pela manhã estava conversando com o pessoal do meu trabalho, eles procuraram a notícia sobre a vinda da Gaga e acharam essa foto e me mandaram”, explicou. “Para mim, esta foto está incrível! Vou transformar em um quadro e colocar no meu quarto!”, afirmou com orgulho.

Empolgado com o acontecimento, Felipe revelou planos ainda mais ousados: transformar o registro em uma tatuagem. “Tipo uma tattoo apenas com os traços do carro e dos rostos”, disse ele.