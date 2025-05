Ela chegou! Lady Gaga desembarca no Rio de Janeiro para show histórico em Copacabana; veja fotos

Lady Gaga já está no Brasil! A cantora e atriz desembarcou, nesta terça-feira (29), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Diante de um forte esquema de segurança, Mother Monster não deu um sorriso e chegou a ignorar um fã que furou o bloqueio.

Com apresentação marcada para o próximo dia 3 de maio na Praia de Copacabana, Gaga fará um show gratuito que deve reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas e será o único da atual turnê na América do Sul.

Chegada

Como esperado, o desembarque da popstar norte-americana estava cheio de estratégias de segurança. Ela já começou burlando profissionais de imprensa e fãs, já que chegou na madrugada desta terça-feira (29), depois de um dia inteiro de espera, porque a chegada estava prevista para segunda-feira (28).

Uma agência de fotografia responsável pelo flagra afirmou que Gaga desceu no salão nobre do Galeão, com portões fechados, luzes da garagem apagadas e duas vans "ocultando" seu desembarque.

No hotel, a cantora entrou pela garagem do Copacabana Palace, cujo acesso fica atrás do hotel, frustrando os fãs que a aguardavam sob chuva diante da entrada principal do hotel. A garagem é reservada às figuras mais VIPs que passam pelo Copa, já que tem capacidade para pouquíssimos carros.

O aerolook escolhido por Gaga já demontrava sua estratégia de se ocultar: ela chegou toda de preto, inclusive as botas longas e com mega salto alto. Os cabelos ficaram presos por uma espécie de touca preta, além dos óculos escuros da mesma cor.