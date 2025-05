VÍDEO: fã de Lady Gaga espera 15 horas em frente a hotel e desiste de ir ao show após decepção

A cantora Lady Gaga desembarcou no Brasil na noite da última segunda-feira (28) para o aguardado show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para o próximo sábado (3). No entanto, a diva pop acabou decepcionando os admiradores que a esperavam em frente ao hotel onde está hospedada, o tradicional Copacabana Palace.

Muitos fãs passaram horas reunidos na entrada principal do hotel, com a esperança de ver ou receber um aceno da artista. No entanto, Lady Gaga optou por evitar o tumulto e entrou pela garagem, sem fazer qualquer aparição pública ou interação com os presentes. Uma fã com deficiência visual, entrevistada pelo Portal Léo Dias, expressou sua indignação ao saber que a cantora havia entrado pelos fundos do hotel e desistiu de ir ao show.

VEJA MAIS

“Estou aqui há 15 horas, tenho deficiência visual, só enxergo desse olho, 50%. Estou desde as 19h sem comer, sem ir ao banheiro, esperando, obviamente, que ela passasse por aqui. Ela entra lá pela frente e não aparece, não dá um tchau, ‘olha, gente, cheguei, está tudo bem, obrigada por vocês estarem aqui’”, afirmou, emocionada.

Lady Gaga fará um show gratuito que faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”. A expectativa da Prefeitura do Rio de Janeiro é de que o evento reúna mais de 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana. A apresentação deve seguir os moldes do show que a cantora realizou no Coachella Festival, nos Estados Unidos. A cantora ainda não estreou oficialmente sua nova turnê, a “Mayhem Ball Tour”.