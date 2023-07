Os lançamentos de Julho nos cinemas

A indústria cinematográfica avalia os melhores períodos do ano para os lançamentos dos filmes com maior potencial de bilheteria e os meses de julho e dezembro são considerados como os mais rentáveis por diversos fatores. Desse modo, o planejamento de várias produções cinematográficas inclui estreias nesses meses para ocupação do maior número de salas de cinema possíveis com publicidades e marketing intensos para sua exibição. Em 2023, três filmes buscam a liderança de bilheteria e público e devem ter ótimos resultados financeiros: Oppenheimer de Christopher Nolan, Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1 de Christopher McQuarrie e Barbie de Greta Gerwig.

Cine News Missão Impossível 7 Oppenheimer Barbie

Oppenheimer é dirigido por Christopher Nolan (Batman O Cavaleiro das Trevas, A Origem, Interstelar e Dunkirk). Oppenheimer é baseado no livro American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird. O físico Oppenheimer liderou uma equipe de cientistas no projeto denominado Manhattan que desenvolveu a primeira bomba atômica da história. Nolan é um dos mais prestigiados diretores do cinema e seus filmes geram interesse da crítica especializada e grande parte do público. Acompanho a carreira de Nolan desde seus primeiros filmes, Following (1998), e Amnésia (2000). Vale assistir Oppenheimer! O filme tem no elenco Cilliam Murphy, Emily Blunt e Matt Damon e será lançado nos cinemas no dia 20 de julho.

Missão Impossível O Acerto de Contas Parte 1 de Christopher McQuarrie é a nova aventura do agente Ethan Hunt interpretado por Tom Cruise. Os filmes da franquia Missão Impossível são baseados na série de televisão americana que fez sucesso entre 1966 e 1973 na rede de TV CBS. No cinema, o primeiro filme foi lançado em 1996 com direção de Brian de Palma (Carrie A Estranha/Os Intocáveis). Após diversos sucessos nos últimos anos interpretando o personagem Hunt, Tom Cruise (que também é produtor) investe em mais uma aventura dividida em duas partes. A primeira parte será lançada dia 20 de julho de 2023 e a segunda no dia 26 de julho de 2024. No elenco, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Simon Pegg e Ving Rhames.

Barbie é dirigido por Greta Gerwing (Adoráveis Mulheres) e mostra Barbie (a boneca mais famosa do mundo) na Barbielândia vivendo tranquilamente até que tem que enfrentar o mundo real. No elenco, Ryan Gosling e Margot Robbie.

Outros lançamentos previstos para os cinemas comerciais em julho: Eu, Leonardo Da Vinci, Herói de Sangue, Mirante, O Portal Secreto, Além do Tempo, Alma Viva, Luz nos Trópicos, Não Tem Volta, Blue Jean, Capitu e o Capítulo, Loucas em Apuros.

Reserva Imovision

Enquanto os cinemas alternativos Cine Líbero Luxardo e Cine Olympia não retornaram para suas atividades de exibição é necessário observar os lançamentos em canais de streaming como da distribuidora Reserva Imovision. Em julho, serão disponibilizados ótimos filmes como Tre Piani (2021) de Nanni Moretti, o documentário biográfico Aznavour por Charles (2019) sobre a vida do músico Charles Aznavour (com imagens feitas por ele a partir de uma câmera que ganhou da cantora Edith Piaf, em 1948) e Quarto 212 de Christophe Honoré que ganhou o prêmio de melhor atriz para Chiara Mastroianni (filha de Marcelo Mastronianni e Catherine Deneauve) na mostra Um Certain Regard do Festival de Cannes.

Cineclube do MIS

O cineclube do Museu de Imagem e Som (MIS) realizou a exibição de Aikwara A Ressureição de um Povo de Luiz Arnaldo Campos e Célia Maracajá no dia 06/7. A exibição do filme gerou ótimo debate entre os realizadores e o público. O cineclube do MIS tem como um de seus objetivos a exibição de filmes do audiovisual paraense em sua programação.

Dica da Semana

À Meia-noite levarei sua alma de José Mojica Marins. Exibição em homenagem ao cineasta José Mojica Marins (Cineclube Alexandrino Moreira. Dia 10/07 às 18h30. Entrada franca).

A Estrada de Federico Fellini. Com Anthony Quinn, Giulietta Massina. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e vencedor do prêmio Leão de Prata no Festival de Veneza. Destaque para a trilha musical de Nino Rota e atuação de Giulietta Massina (Cineclube SINDMEPA. Dia 11/07, às 19h. Entrada franca).