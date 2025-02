Léo Foguete, a nova sensação da web, agita o Bloco Deixa Rolar

A sexta-feira (31), a folia do fim de semana já começa em Belém. O Bloco Deixar Rolar, que faz a sua primeira edição, levará Léo Foguete e Felipe Amorim para o Circuito Porto Folia. A festa inicia às 21h, e terá como atrações locais: a Banda Tamo Junto, com seu show elétrico, e DJ Celine.

Léo Foguete é a sensação do momento. O jovem de 20 anos, é dono de três hits que entraram 2025 no Top 10 do Spotify Brasil.” Última Noite”, “Cópia Proibida”, “Um Palmo” e “Sem Você”, são algumas das canções que não saem da boca do público.

“A ficha nem caiu (sobre o sucesso)! Eu sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido. Sempre foi meu sonho e eu jamais imaginava que ia chegar tão longe assim. É surreal ver tanta gente cantando minhas músicas! Cada mensagem nas redes sociais me motiva a dar o meu melhor”, fala Léo Foguete.

O cantor teve seu contato com a música ainda na infância através de um tio que tocava violão. Na ocasião, ele ficava brincando com o instrumento, até que aos 6 anos, a sua avó o presentou com um violão.

Com um repertório eclético, o público de Léo Foguete também é composto por diversas idades: “É incrível, né, porque a galera fica ali na expectativa louca pelo show, na rede social, então a gente fica ainda mais ansioso para ter esse carinho de perto, pessoalmente. Acho algo muito, muito bom. Na rede social, esse pessoal vai mandando mensagem, falam que estão loucos para ver o show de perto… e aí a gente fica até mais animado para fazer um show incrível, a energia é outra”.

No segundo semestre de 2024, Léo deixou Petrolina (PE) para ganhar o Brasil. O sucesso chegou quando um amigo compositor o convidou para gravar a voz de uma música, uma guia para apresentar a outros artistas. A gravação chegou aos ouvidos de Jujuba, um dos maiores compositores do país, e também empresário.

Em seguida, a música “Mais uma Noite” foi gravada por João Gomes e todo puderam conhecer o pernambucano. “Tem sido incrível essa nova experiência, né? Vejo pessoas que nunca imaginei consumir nossa música, tem bastante criança e também bastante idosos. E isso era algo que eu sonhava, que minha música abrangesse diferentes públicos, sabe? É realmente surreal todo esse carinho”, comemora o artista.

Para a apresentação no Bloco Deixar Rolar, Léo Foguete chega com um repertório jovial e animado, como o pré-Carnaval pede: “Está massa, tem muita música boa, diferenciadas. Estou muito animado para conhecer a energia do público de Belém e compartilhar esse momento com eles. Tenho certeza de que vai ser inesquecível, e quero sentir essa troca de carinho que só o público sabe proporcionar!”.

“Alô, Belém do Pará! Vai ser minha primeira vez aí! Estou muito, muito animado! Nunca fui em Belém do Pará, então vai ser minha primeira vez cantando e visitando, né? Vou tomar um tacacá e amar ver vocês bem de perto. Para cima que o foguete vai decolar aí logo logo!”, convida Léo Foguete.

Agende-se

Data: hoje, 31

Hora: 21h

Local: Circuito Porto Folia - Endereço: R. Belém, S/N - Reduto)