Confira a agenda completa dos blocos que agitam o pré-Carnaval de Belém em 2025

A partir desta semana os “bloquinhos” de pré-Carnaval movimentam a programação de Belém. Com atrações diversas e circuitos diferentes, o público poderá escolher onde usar seu glitter e purpurina.

Para este ano, Belém terá três circuitos: Cidade Velha, Porto Folia e Mangueirão. Em alguns deles, terá o famoso arrastão com trio elétrico e outros apenas com circuito indoor.

A programação começa em janeiro e só termina em fevereiro, uma semana antes do Carnaval. Confira:

JANEIRO

Bloco Kalango: com Tomate e Ricardo Chaves

O Bloco Kalango terá a sua edição comemorativa de 30 anos de folia. Neste sábado (25), é o dia do evento no Circuito Porto Folia, com um momento na rua, com trio elétrico na rua, porém, os shows nacionais irão ocorrer em ambiente fechado. O comando será de Ricardo Chaves, Tom Kray (ex-Tomate), Mizerê, TMJ, Keila do Treme, Nosso Tom e a famosa aparelhagem Carabao completam as atrações do evento. Ingressos disponíveis no site AmazoniaTicket.com.br.

Amor de Carnaval: com Fica Comigo

A tradicional banda Fica Comigo que comanda o Carnaval carioca retorna para a capital paraense para comemorar os 10 anos do bloco Fica Comigo. Todo indoor, no NaBêra, o evento temático chega com a promessa de mais uma vez fazer com que os corações carnavalescos se rendam ao amor, neste sábado (25). Para completar a programação, terá ainda: Just Mike, Nosso Tom, Big Band DBL, Baladeros, Juliana Sinimbú e Alisson Muniz. Os ingressos estão sendo vendidos no Ingressofly.com.

Axé Pra Recordar: com Netinho e Olodum

Com a ideia de fazer uma viagem no tempo, o bloco Axé Pra Recordar chega para quem quer curtir muito axé dos anos 90 e 2000. No trio elétrico, Tonynho Santos e banda animando os foliões, já no circuito Porto Folia, terá Netinho e Olodum. O evento será neste domingo (26), com disponíveis no AmazoniaTicket.com.br.

Deixa Rolar: com Felipe Amorim e Leo Foguete

Fechando o mês de janeiro, o Bloco Deixa Falar chega nesta sexta-feira (31), no circuito Porto Folia. Todo indoor, o evento trás as atrações que estão em alta na cena nacional: Felipe Amorim e Leo Foguete. A mistura paraense fica com o Tamo Junto, que fará um show elétrico, e DJ Celine. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Chillibeans - Pátio Belém, Castanheira, Boulevard, Parque Shopping e Grão Pará. E também pela internet no site ingressosa.com.

FEVEREIRO

Levaê: com Timbalada e Tchakabum

Abrindo o mês de fevereiro e o Circuito Mangueirão, no sábado 1º, terá Timbalada, Tchakabum, Fruta Quente e as dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho, no bloco Levaê. Ingressos estão sendo vendidos no site Bilheteria Digital.

Eu Tô no Carabao: com Tatau

Pela primeira vez, o Bloco Eu Tô no Carabao irá comandar o circuito Porto Folia, no sábado, 1º de fevereiro. Tatau (ex-Araketu) é a atração nacional do evento, que além da aparelhagem Carabao, ainda terá shows do Nosso Tom, Mizerê e Steve Pegada. O evento será todo indoor e os ingressos estão sendo vendidos no site AmazoniaTicket.com.br.

Bloquinho do Tchan: com É O Tchan

O É O Tchan comanda mais uma vez o Bloquinho do Tchan, tradicional do pré-Carnaval de Belém. O evento será dia 8 de fevereiro, no Circuito Porto Futuro. Além de grupo baiano, outras atrações irão agitar o público, como Nosso Tom, Mizerê e DJ Assayag. Os ingressos etao à venda em www.ingressosa.com.

Vumbora Belém: com Bell Marques e Durval Lelys

Os maiores nomes do Carnaval baiano comando o Bloco Vumbora Belém. Bell Marques e Durval Lelys se apresentam no dia 8 de fevereiro, no palco, no Circuito Mangueirão. Os ingressos disponíveis em BaladAPP.com.br.

Bloco Timbal: com Tony Salles

Com quebradeira e open bar, o Bloco Timbal traz de Tony Salles para o Porto Folia. No dia 09 de fevereiro, além do baiano ainda tem: Mizerê, Baladeros e DJ Victor Rock Doido. Ingressos à venda em www.ingressosa.com.

Vai Safadão: com Wesley Safadão

O Bloco Vai Safadão coloca mais uma vez Wesley Safadão como puxador de trio elétrico. O cearense é a atração principal do dia 15 de fevereiro, do circuito Mangueirão Viviane Batidão, Natanzinho Lima e Kiko Chicabana completam as atrações do evento. Ingressos disponíveis no site Virtual Ticket.

Bloco Elka: com Arthur Espíndola

No dia 15 de fevereiro o Bloco Elka será o responsável pelo circuito Porto Folia. Sandra de Sá e Roberta Sá fazem participação especial no evento. Sambloco, Batom Carmin e Fruta Quente também são atrações do evento. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Ensaio Geral ESA

A ESA (Escolas de Samba Associadas) realiza dia 16 de fevereiro, um esquenta de Carnaval no circuito Porto Folia. Em ritmo de bloco e micareta, o ensaio começa com um arrastão que terá saída do Ver-o-Rio e com destino ao Porto Futuro. Serão oito agremiações carnavalescas, show da banda Fruto Sensual e o intérprete da escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel, Zé Paulo Sierra. Ingressos no site Fastpix.fun.

Não Era Amor: com Quinteto AS

Na NaBêra, circuito indoor, no sábado (22), o Não Era Amor traz o grupo de pagode Quinteto SA para comandar o bloco de quem ainda não encontrou o amor. Com duas horas de open bar, o evento temático ainda tem como atrações: Nosso Tom, Big Band DBL e Bino. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Amigos do Urubu: com Carla Cristina (ex-As Meninas) e Levi Alvim

O trio elétrico vai ser atração principal no Bloco do Urubu dia 22 de fevereiro. Com arrastão nas ruas, o bloco celebra seus 15 anos de animação no circuito Porto Folia. Carla Cristina (ex-As Meninas) e Levi Alvim são as atrações nacionais que se junto a Big Band DBL, Baladeros, Virtudão e DJ Big para animar os foliões. Os ingressos estão sendo vendidos no Ingressofly.com.

Amor em Roma: com Léo Santana

O GG vem mais uma vez comandar o pré-Carnaval de Belém. Léo Santana, Matheus Fernandes, Marcynho Sensação e Thiago Freitas são as atrações do Amor em Roma. O bloco será dia 22 de fevereiro e faz parte do circuito Mangueirão. Ingressos no site BaladAPP.com.br

Bloco Mirage: com Jeito Moleque

Os pagodeiros do Jeito Moleque chegam em Belém no dia 23 de fevereiro para comandar o Bloco Mirage, no Circuito Porto Folia. Com muito pagode, o evento ainda terá Tamo Junto, Baladeiros, Nosso Tom, DJ Alisson Muniz e bateria de escola de samba. Os ingressos estão sendo vendidos na Bilheteria Digital.