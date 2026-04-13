Britney Spears é internada em clínica de reabilitação para tratar abuso de substâncias
Um representante da cantora informou que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento
Britney Spears foi internada em uma clínica de reabilitação, conforme informações publicadas pelo site norte-americano Page Six neste domingo, 12. O motivo da internação seria o abuso de substâncias.
Um representante da cantora informou ao veículo que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento.
No último dia 4 de março, a artista foi presa sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias em uma rodovia perto do condado de Ventura, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.
Incidente anterior com a cantora
Na ocasião, Britney foi algemada e levada sob custódia. Ela foi liberada cerca de nove horas depois da prisão.
