Viviane Batidão anuncia álbum 'Batidão Raiz' e revela 15 faixas do novo projeto

A cantora paraense Viviane Batidão anunciou o lançamento de “Batidão Raiz”, novo álbum da artista que chega às plataformas digitais neste sábado (30), a partir das 12h. O projeto marca um retorno às origens musicais da cantora e aposta no resgate da sonoridade que consolidou o nome da artista como uma das principais referências da música paraense.

Com 15 faixas inéditas, o álbum mistura elementos do tecnomelody, brega e rock doido, reforçando a identidade construída pela artista ao longo da carreira. O trabalho também aposta em referências visuais e culturais ligadas ao universo das aparelhagens.

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Nas redes sociais, Viviane Batidão definiu o novo trabalho como um projeto conectado à própria trajetória artística. “Um presentão de surpresa pra vcs, meus corações. Mais um projeto incrível com minha essência, minha história e a sonoridade do jeitinho VB Music! Assinado por mim e meus produtores musicais de uma vida! Vai ser um verdadeiro BATIDÃO, se preparem”, escreveu a cantora.

Entre as músicas reveladas por Viviane Batidão, algumas chamam atenção pelas referências diretas às tradicionais aparelhagens paraenses, como as faixas “Gigante Crocodilo”, “Vou pro Rubi”, “Carabao o Máximo do Marajó”, “Príncipe Negro o Garanhão” e “Tupinambá”.