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Ancelotti elogia partida da Seleção e indica 'escolha' por Matheus Cunha: 'Uma opção'

Treinador italiano destacou que alguns ajustes ainda precisam serem feitos e rechaçou clima 'amistoso' contra a Escócia

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Ancelotti elogiou a atuação da Seleção contra o Haiti. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

O técnico Carlo Ancelotti economizou palavras ao final do jogo com o Haiti na Filadélfia, nos Estados Unidos. Pela segunda rodada da Copa do Mundo, o Brasil venceu os haitianos e assumiu a liderança do Grupo C com quatro pontos. 

Em meio aos diversos questionamentos da imprensa no Lincoln Financial Field, Ancelotti optou por resumir a primeira vitória do Brasil no Mundial como "um bom jogo". 

"O jogo foi completo. Muito melhor na primeira parte. Na segunda, mais controle, mas com muitas oportunidades para marcar mais gols. Em geral, um bom jogo", disse. 

Para o treinador italiano, o desempenho apresentado pelo grupo ficou dentro do esperado. Porém, Ancelotti voltou a apontar que a Seleção Brasileira precisa de "ajustes" para a sequência da Copa do Mundo. 

"Era o que eu esperava (o desempenho da Seleção), melhorar a qualidade (em relação ao primeiro jogo). Fomos mais equilibrados na frente e com mais controle atrás. A parte defensiva foi bem. Mas temos que melhorar e vamos melhorar nos próximos jogos pensando no mata-mata. É seguir trabalhando em busca dos ajustes que precisamos para os próximos jogos".

Camisa 9 efetivado? 

Uma das mudanças de Ancelotti para o confronto com o Haiti foi no ataque. Apagado na estreia contra o Marrocos, Igor Thiago deu lugar para Matheus Cunha. E o atacante do Manchester United resolveu a vida da Seleção Brasileira. 

Com dois gols e muita movimentação em campo, Matheus Cunha deve ganhar sequência na equipe titular do Brasil. Pelo menos foi o que garantiu o treinador italiano após o jogo. 

"(O Matheus Cunha) Pode (seguir como titular da equipe). A posição de Matheus é boa para criar problemas na defesa (adversária). Pode ser uma opção. Não tenho uma identidade clara. No próximo jogo podemos mudar", confirmou, mas fazendo ponderações sobre o sistema de jogo adotado.

image Matheus Cunha comemorando um dos dois gols que fez contra o Haiti. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Foco na Escócia

No Grupo C, apenas o Haiti vai entrar em campo na próxima quarta-feira (24) para cumprir tabela na última rodada da primeira fase. Brasil, Marrocos e Escócia vão brigar pelas duas vagas diretas ao mata-mata e o terceiro colocado tentar a sorte ao final da rodada para entrar como um dos oito melhores terceiros. 

E tendo um confronto direto com a Escócia pela classificação - e consequente primeiro lugar da chave -, Ancelotti garante que não é hora de pensar na segunda fase do torneio. 

"Não pensamos no mata-mata (da Copa do Mundo). Pensamos em melhorar e jogar bem contra a Escócia. Ganhar e ficar em primeiro (lugar) no grupo. A Escócia tem características para criar 'problema' (durante o jogo). É focar no jogo e seguir trabalhando para melhorar. Eu penso que todos podem jogar para ganhar o jogo e depois olhar o resultado dos outros times", ressaltou. 

A Seleção Brasileira encara a Escócia às 19h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (24). O confronto será em Miami e acontecerá simultâneamente a Marrocos e Haiti, que jogam em Atlanta. Empate e vitória garantem ao Brasil a vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Em caso de derrota, terá que torcer por uma vitória haitiana. 

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