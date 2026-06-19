Em Belém, haitiano destaca carinho pelo Brasil e sonha com vitória histórica do Haiti na Copa

Brasil e Haiti se enfrentam pela primeira vez em uma Copa do Mundo nesta sexta-feira (19). No Grupo C, ambas as seleções buscam a primeira vitória no Mundial. Conectados pela paixão pelo futebol, para muitos haitianos o duelo de hoje vai além de uma simples partida. É um encontro carregado de simbolismo, identidade e emoção, como destacou Milius Guerrier, que vive em Belém desde 2023 e atualmente cursa doutorado em Psicologia Social na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Em entrevista ao Núcleo de Esporte de O Liberal, Milius destacou que acompanha com entusiasmo a participação da seleção de seu país na Copa do Mundo. Apesar da admiração pelo futebol brasileiro, a torcida nesta sexta-feira é para o Haiti.

"Estou muito feliz. Sou torcedor do Brasil, mas hoje a primeira opção é o Haiti. Para nós, esse jogo representa muito. É um jogo de resistência", afirmou.

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Milius contou que a relação dos haitianos com o Brasil é de muita admiração, especialmente por conta do futebol. O doutorando lembrou do amistoso realizado entre as seleções em 2004, em Porto Príncipe, capital haitiana. Na época, a partida ficou conhecida como ‘Jogo da Paz’, e a Seleção Brasileira venceu por 6 a 0.

"Os haitianos amam muito o Brasil. Aquela visita da Seleção em 2004 marcou a gente. O povo haitiano ama muito, muito o Brasil. E, por isso, eu estou feliz mesmo de estar aqui", destacou.

Mesmo com esse sentimento, o confronto desta sexta-feira desperta um orgulho especial. O estudante destacou a importância da participação haitiana no cenário internacional do futebol, especialmente após décadas de dificuldades enfrentadas pelo país dentro e fora dos gramados.

"Nós, haitianos, passamos 52 anos sem jogar futebol e, hoje, para nós, uma vitória. Hoje, para nós, é um jogo de resistência", apontou.

Apesar da admiração pela Seleção Brasileira, Milius demonstra otimismo e aposta em uma surpresa: uma vitória do Haiti.

Milius Guerrier, que vive em Belém desde 2023 e atualmente cursa doutorado em Psicologia Social na Universidade Federal do Pará (UFPA). (Arquivo pessoal)

"O Haiti vai vencer. A gente queria dar Brasil 1 a 0 só. Porque eu estou no Brasil, os haitianos gostam muito do Brasil, mas, infelizmente, o Brasil vai perder. Desculpa falar isso", brincou.

Brasil e Haiti entram em campo nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O jogo ocorre no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, a partir das 21h30.

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