Decisivo, Vini Junior assume protagonismo na Seleção Brasileira Atacante somou um gol e uma assistência na vitória em cima do Haiti nesta sexta-feira (19) Felipe Campo, direto da Filadélfia 19.06.26 23h50 Atacante do Real Madrid enfim começa a ser o 'cara' da Seleção Brasileira (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) Dois gols e uma assistências. Esses são os números de Vinícius Júnior na Copa do Mundo da FIFA 2026. O camisa 7 do Brasil, que sempre foi cobrado pelas atuações no último ciclo de mundial, finalmente emenda duas boas atuações com a camisa da Seleção Brasileira e justamente no maior competição do mundo. Contra o Haiti, o jogador do Real Madrid teve um primeiro tempo excelente, com um gol marcado, uma assistência para Matheus Cunha e uma finalização que gerou o gol do próprio Matheus Cunha no rebote - o primeiro da Seleção na vitória por 3 a 0. Por falar no camisa 9 do Brasil, no segundo jogo da fase de grupos, a boa atuação de Vini se deu também pelo posicionamento de Matheus Cunha. O centroavante tem como característica sair bastante da grande área e abre espaço para Vinícius atacar a profundidade e Lucas Paquetá acabava compensando pelo lado esquerdo. Foto 1 - Movimentação dos atacantes e meias da Seleção. (Foto: Reprodução) Foto 2 - Posicionamento da Seleção em campo. (Foto: Reprodução) Agora, resta a partida contra a Escócia, em que o Brasil precisa ganhar para garantir o primeiro lugar do grupo. Até lá, Neymar ainda não deve retornar e é importante que o camisa 7 siga bem e como protagonista da Seleção. Problemas! Se Vinícius Junior é destaque, o mesmo não serve para o Raphinha. O jogador do Barcelona fez um jogo melhor que na estreia, mas acabou pecando em algumas decisões e saiu machucado no primeiro tempo. O atleta será reavaliado em Nova Jersey para saber a gravidade da lesão. Verticalidade x Troca de passes Mesmo com a boa vitória diante do Haiti e a fragilidade do adversário, uma característica da Seleção Brasileira ficou ainda mais evidente: a força na verticalidade. Os três primeiros gols foram marcados em jogadas onde o time retomou a bola no meio de campo e saiu em velocidade. Por outro lado, o Brasil não conseguiu superar a retranca haitiana por meio de trocas de passes ou infiltrações em momentos de organização ofensiva. Neymar (ainda) pode ser este jogador? Longe da nota 10! Apesar dos três pontos, o Brasil não fez um bom segundo tempo e viu o Haiti ser perigoso no ataque e criar algumas oportunidades. A seleção diminuiu o ritmo, chegou a ter bola na trave e gol impedido, mas muito aquém do primeiro tempo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 Futebol Papão na política da produtividade 19.06.26 14h58 Futebol Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro 19.06.26 14h01 futebol Em Belém, haitiano destaca carinho pelo Brasil e sonha com vitória histórica do Haiti na Copa Morando na capital paraense desde 2023, Milius Guerrier afirmou que o confronto representa orgulho e resistência para o povo haitiano 19.06.26 13h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar o Haiti, indica Ancelotti Técnico confirma alterações na equipe titular, mas mantém mistério sobre os escolhidos para a partida desta sexta-feira, na Filadélfia 18.06.26 20h45 Futebol Decisivo, Vini Junior assume protagonismo na Seleção Brasileira Atacante somou um gol e uma assistência na vitória em cima do Haiti nesta sexta-feira (19) 19.06.26 23h50 Premier League Wolverhampton x Ipswich: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Premier League Wolverhampton e Ipswich Town disputam o Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.12.24 11h00 Copa Libertadores da América Olimpia x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (08/06) pela Libertadores Club Olimpia e Atlético Nacional jogam nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América; veja onde assistir e o horário do jogo 08.06.23 18h00