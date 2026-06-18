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'Um dos melhores do mundo', diz Carlo Ancelotti sobre Raphinha

Técnico da Seleção Brasileira pede paciência com o atacante e garante confiança total no jogador

Hannah Franco
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Ancelotti elogia Raphinha e garante confiança no atacante da Seleção. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Visto como um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Raphinha recebeu respaldo público do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), com a presença do Grupo Liberal, o treinador italiano afirmou que o atacante do Barcelona está entre os melhores jogadores do mundo e destacou a versatilidade do camisa 11.

"Acho que o Raphinha pode jogar em todas as posições do ataque, porque sua história diz isso. Começou na direita com o Bielsa, no Leeds. Começou na direita no Barcelona, depois na esquerda, e sempre jogou muito bem. Vai jogar muito bem aqui também", afirmou Ancelotti.

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"Tem que ser calmo, paciente e tranquilo. Tem que dar confiança a ele. Raphinha tem toda a confiança do mundo porque, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo", completou.

Atuação contra Marrocos gerou críticas

Apesar do prestígio junto ao treinador, Raphinha foi um dos jogadores mais criticados pela torcida brasileira após a estreia da Seleção diante do Marrocos. O atacante teve pouca participação nas jogadas ofensivas e não conseguiu repetir o desempenho que vem apresentando pelo Barcelona.

Desde que chegou ao clube espanhol, em 2022, vindo do Leeds United, o brasileiro disputou 177 partidas, marcou 75 gols e deu 59 assistências. O desempenho o colocou entre os candidatos à Bola de Ouro da última temporada, prêmio em que terminou na quinta colocação, atrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.

image Ancelotti pede paciência com Raphinha e destaca versatilidade do atacante. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Mesmo após a atuação discreta na estreia, a tendência é que Ancelotti mantenha Raphinha entre os titulares. O atacante é considerado uma das peças de confiança do treinador ao lado de Vini Jr

O Brasil soma apenas um ponto na Copa do Mundo e ocupa a terceira colocação do grupo. A Escócia lidera com três pontos, enquanto o Marrocos aparece em segundo, também com um ponto, mas em vantagem sobre os brasileiros no critério de cartões amarelos.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

 

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