'Um dos melhores do mundo', diz Carlo Ancelotti sobre Raphinha

Visto como um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Raphinha recebeu respaldo público do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), com a presença do Grupo Liberal, o treinador italiano afirmou que o atacante do Barcelona está entre os melhores jogadores do mundo e destacou a versatilidade do camisa 11.

"Acho que o Raphinha pode jogar em todas as posições do ataque, porque sua história diz isso. Começou na direita com o Bielsa, no Leeds. Começou na direita no Barcelona, depois na esquerda, e sempre jogou muito bem. Vai jogar muito bem aqui também", afirmou Ancelotti.

VEJA MAIS

"Tem que ser calmo, paciente e tranquilo. Tem que dar confiança a ele. Raphinha tem toda a confiança do mundo porque, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo", completou.

Atuação contra Marrocos gerou críticas

Apesar do prestígio junto ao treinador, Raphinha foi um dos jogadores mais criticados pela torcida brasileira após a estreia da Seleção diante do Marrocos. O atacante teve pouca participação nas jogadas ofensivas e não conseguiu repetir o desempenho que vem apresentando pelo Barcelona.

Desde que chegou ao clube espanhol, em 2022, vindo do Leeds United, o brasileiro disputou 177 partidas, marcou 75 gols e deu 59 assistências. O desempenho o colocou entre os candidatos à Bola de Ouro da última temporada, prêmio em que terminou na quinta colocação, atrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.

Ancelotti pede paciência com Raphinha e destaca versatilidade do atacante. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Mesmo após a atuação discreta na estreia, a tendência é que Ancelotti mantenha Raphinha entre os titulares. O atacante é considerado uma das peças de confiança do treinador ao lado de Vini Jr

O Brasil soma apenas um ponto na Copa do Mundo e ocupa a terceira colocação do grupo. A Escócia lidera com três pontos, enquanto o Marrocos aparece em segundo, também com um ponto, mas em vantagem sobre os brasileiros no critério de cartões amarelos.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.