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Por que Neymar não viajou para jogo contra o Haiti? Veja motivo da ausência do camisa 10

Atacante permaneceu em Nova Jersey para manter o tratamento com a estrutura montada pela Seleção Brasileira

Hannah Franco
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Seleção Brasileira deixa Neymar em Nova Jersey para acelerar recuperação. (Tarso Sarraf/O Liberal)

A Seleção Brasileira optou por não levar Neymar para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (19). O atacante permaneceu em Nova Jersey, base da delegação brasileira, para dar continuidade ao processo de recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita.

A decisão foi tomada pela comissão técnica em conjunto com o departamento médico. A avaliação foi de que a viagem faria o camisa 10 perder parte importante do cronograma de treinos e tratamentos, já que a estrutura disponível em Nova Jersey é mais completa do que a encontrada na cidade da partida.

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Neymar está em fase de transição para os trabalhos em campo e realiza atividades em dois períodos, voltadas principalmente ao fortalecimento muscular e à preparação física. Enquanto os companheiros seguiram para a Filadélfia, o jogador permaneceu na concentração e realizou mais uma sessão de treinamento.

Por que Neymar não viajou para enfrentar o Haiti?

Segundo a programação da Seleção, o grupo viajou apenas para cumprir compromissos de mídia e descansar antes da partida. Como não há na Filadélfia um centro de treinamento com a mesma estrutura disponível em Nova Jersey, a comissão técnica preferiu manter Neymar na base brasileira para não interromper o tratamento.

Apesar de não ter sido relacionado para o confronto, não existe impedimento para que o atacante acompanhe a partida das arquibancadas. No entanto, a tendência é que ele permaneça em Nova Jersey focado na recuperação.

Neymar sofreu uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e, desde que se apresentou à Seleção em 27 de maio, vem realizando um trabalho específico. O atacante do Santos ainda não participou das atividades com o restante do elenco.

image Neymar não foi com a Seleção para duelo contra o Haiti. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Neymar é dúvida para os próximos jogos da Copa do Mundo

A comissão técnica ainda não definiu quando o camisa 10 poderá voltar a atuar. O atacante segue fora do duelo contra o Haiti e também é dúvida para a partida diante da Escócia, marcada para a próxima quarta-feira.

Até o momento, a prioridade da Seleção Brasileira é concluir a recuperação física do jogador para que ele possa retornar em plenas condições ao restante do Mundial.

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